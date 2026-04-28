Entrevista al ministro Ángel Víctor Torres tras el pacto PP-Vox en Aragón: "La prioridad nacional es propaganda para conseguir más votos con algo que saben que no pueden ejercer"

Su visita a Zaragoza coincide con el inicio de la investidura de Jorge Azcón y el foco, como en Extremadura, está en la "prioridad nacional", que el Gobierno ya anticipó que recurriría.

Para nosotros, la prioridad nacional es que España siga siendo una locomotora económica europea como lo es. Que sigamos subiendo el SMI, apostando por las energías limpias, por la convivencia y también por el respeto a los territorios. Prioridad nacional es tener en cuenta el Estado del Bienestar, la sanidad y la educación pública. También, como comparten la Iglesia y los empresarios, una inmigración regularizada. Todo eso es la prioridad nacional, frente a otros que son vasallos de Donald Trump o Benjamín Netanyahu. Lo que hacen el PP y Vox es competir a ver quién de los dos es más xenófobo y quién vulnera más los derechos humanos.

Entonces, ¿tienen previsto recurrirla?

Mientras yo sea ministro, todo lo que haga cualquier Gobierno influido por la ultraderecha, que vaya contra los derechos humanos, como la derogación de las leyes de memoria o la vulneración de los derechos de los menores no acompañados, lo llevaremos al Tribunal Constitucional. Por supuesto.

En el pacto PP-Vox se habla de "arraigo", un concepto que ya está contemplado en varias prestaciones sociales. ¿Qué diferencia hay con esa prioridad nacional que quieren implantar en Aragón, Extremadura y otras comunidades?

Es que yo creo que ni ellos lo saben. Es decir, hablan de conceptos como el efecto llamada, a raíz de la regularización. ¿Efecto llamada? Si es para los que estaban en España antes de acabar el pasado 2025, con meses de estancia en nuestro país, no para los que puedan llegar. ¿Qué es el arraigo? ¿Que un aragonés que haya estado viviendo en Canarias por trabajo o por estudios, ya no pueda regresar? ¿Significa que cuando un niño va al centro de salud no lo van a atender si es hijo de un inmigrante? Todo es pura mentira y parafernalia y lo único que intentan es ser más extremistas que el otro. Y se equivoca el PP, porque es un partido de Estado. Nada se puede esperar de la ultraderecha y la prueba es que Azcón, a quien felicito por su presidencia, la consigue perdiendo apoyos y dependiendo más de ellos.

Pero el concepto de arraigo ya existía. ¿Por qué consideran que esta interpretación de PP y Vox sobre la prioridad nacional no tendría encaje?

No tiene cobertura constitucional, porque un principio fundamental es la igualdad y hay derechos que están recogidos en la Carta Magna, en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas. La prioridad nacional es propaganda para conseguir más votos con algo que saben que no se puede ejercer. Lo digo con claridad, en momentos como este en los que Azcón se dirige a la ciudadanía de Aragón y dice que no va a acoger a ningún menor no acompañado que vengan de otro territorio. Pues lo van a tener que hacer, porque es la ley y la ley hay que respetarla. Es una solidaridad equitativa porque el derecho superior del menor existe, pese a que Vox intente decir que no. Abascal abandonó los Gobiernos autonómicos por 300 menores, y ahora regresa cuando se han reubicado varios miles. Vaya incoherencia, ¿no? Lo que está primando en los pactos PP-Vox es hacer lo que sea para mantener la poltrona y el sillón.

El ministro Ángel Víctor Torres, durante la entrevista con este diario, este martes en Zaragoza. / Laura Trives

La diferencia es que, ahora, la consejería de Bienestar Social va a depender de Vox, que insiste en que no va a acoger a ningún menor extranjero no acompañado.

Partiendo de que es un drama que se le entregue derechos sociales a quienes no creen en ellos, voy a ser claro: pueden poner a quien quieran a llevar derechos sociales, porque la ley es una y se cumple. En tanto en cuanto ellos no tengan una mayoría para modificar o derogar esa ley, tendrán que cumplirla. Ya ha habido idénticas aseveraciones durante este tiempo de otras comunidades autónomas, también Aragón, que han tenido que aceptarlo. Primero, porque están asignados; segundo, porque esa solidaridad ya es obligatoria, aunque debería no serlo y nacer de los propios gobiernos; tercero, porque son menores exactamente iguales a los que vienen de otros lugares de Europa; y cuarto, porque ha habido un Gobierno y un presidente valiente como Pedro Sánchez que ha puesto por delante del rédito electoral la derecha de esos derechos humanos. Lo lamento (ironiza), pero estamos en un Estado democrático constitucional y la Constitución y las leyes hay que cumplirlas.

¿Creen que, con Vox en los Gobiernos autonómicos, la relación interinstitucional es ya del todo irreconciliable?

El problema es que es el Partido Popular el que se ha rendido, el que ha claudicado y el que se ha entregado a la ultraderecha. Esa ultraderecha que es capaz de llamar rata a un miembro de un Consejo de Ministros o mierda al presidente del Gobierno no se merece ningún respeto. Es inaudito que estemos en un Estado democrático con mecanismos fascistas. Ante el fascismo, valentía y enfrentamiento, con la palabra como arma fundamental y las leyes a través de las mayorías, con respeto a la gente y a la opinión de cada cual. Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando por esa mayoría social, y quienes se entregan a Vox son los que tendrán que dar cuenta a la Historia y también a sus propios electores.

¿Cómo está ahora la situación de Canarias? ¿Van a convocar alguna sectorial pronto para la reubicación de los menores migrantes?

La reubicación ya no depende de ninguna sectorial, está en la ley. La Fiscalía ha sido contundente contra quienes han dicho que no van a recibir a ningún menor más y, por tanto, la situación y los territorios fronterizos ha mejorado, lógicamente. Es lo justo, porque en Canarias, Ceuta o Melilla, como antes en Andalucía e incluso hoy en Baleares hay una proporción de menores no acompañados que no había en el resto del territorio español. Como si pasa en el futuro en Aragón. Llegué a escuchar a consejeros de comunidades donde no llegaban a la decena de menores decir que estaban saturados, cuando en otras había 6.000 y en unas condiciones deplorables por la falta de espacio. Un menor tiene que estar escolarizado, convivir con otros menores y no pueden ser deportados por mucho que lo desee Vox y lo acepte el PP. No pueden regresar con sus familias, porque han venido sin ellas y el tutor, en este caso, son las administraciones públicas. El obispo de Canarias, que se ha enfrentado a Abascal, lo ha dicho claramente. Lo que le falta a quienes critican a estos menores es pasar cinco, seis o siete días dentro de una patera, después de meses y meses atravesando África y viendo como muere gente por el camino, sobreviviendo bebiendo su propia orina.

Según Vox, existe la posibilidad de deportar a inmigrantes a terceros países sin necesidad de pasar por el Gobierno central.

Hay acuerdos bilaterales, como el que existe con Marruecos, que no han funcionado. Se ha intentado en otras ocasiones, pero si el menor no está de acuerdo no es posible, porque además de ser escuchado debe tener un acompañamiento jurídico. La deportación de un ser vulnerable, como es un menor, está prohibida por el derecho internacional. Y ellos lo saben. Luego, quedarse en el lugar al que llegan también condena tanto a los menores como al territorio frontera.

El ministro Ángel Víctor Torres, este martes en Zaragoza durante la entrevista. / Laura Trives

Este martes está en Zaragoza en un homenaje a los represaliados en Aragón durante el franquismo. El primer Ejecutivo PP-Vox derogó la ley autonómica de memoria y desde Moncloa recurrieron. ¿En qué punto está ese proceso?

En estos momentos está sin efecto, porque claramente vulnera los derechos humanos, como lo dicen los relatores de la ONU. Lo ha paralizado el Tribunal Constitucional, a la espera de la decisión definitiva, por lo que sigue en vigor la Ley de Memoria Democrática. Es incomprensible que haya demócratas que han llegado a las instituciones a través del sufragio universal y no reivindiquen lo importante que es la democracia y las libertades. Lógicamente, todo eso lleva consigo la negación de la dictadura, del totalitarismo y del franquismo. O se es demócrata o se es franquistas, las dos cosas no se pueden.

¿Qué mensaje le daría a las familias aragonesas que todavía tienen a familiares en Cuelgamuros y siguen esperando recuperar sus cuerpos?

Entregar los restos de sus familiares a sus descendientes, después de 90 años, es una sensación única. Hubo gente a la que sacaron de sus casas y fueron exterminados dos veces, física y anímicamente. En Cuelgamuros, cuando el megalómano (por Franco) no quería pasar a la eternidad solo, se hizo construir ese valle, que era un símbolo de ausencia de concordia. Porque sí, había personas que lucharon en los dos bandos, pero la mayoría eran republicanos sacados de cementerios militares y llevados en una misma caja, con 13 cuerpos apilados, en la que solo ponía la procedencia. Los que llegaban del bando que venció la guerra, que fue el que dio un golpe ilegal e ilegítimo frente a un régimen democrático y libre como la Segunda República, lo hacían en cajas individuales, con nombre y habiendo avisado a la familia. Hay gente del bando vencido que sigue llevando flores a una fosa en la que no está su ser querido. Es lamentable, indigno e inhumano. Cuando me preguntan para qué se destina dinero público para recuperar a alguien que murió hace 80 años, siempre respondo lo mismo: 'Porque seguramente tú lo harías por tu padre, tu abuelo o tu hijo'.

Una vez se acabe con este proceso, ¿cuál es el siguiente paso para resignificar ese espacio?

Ha habido un concurso internacional, junto al Ministerio de Vivienda, y esperamos que en los próximos meses podamos saber qué empresa va a empezar las obras. Nuestra voluntad es que lo hagan en la presente legislatura. Estamos hablando de conseguir que ese espacio, hecho con trabajos forzosos y mano de obra de presidiarios que estaban en la cárcel por defender la democracia, sea un gran museo, como ocurre en los campos de concentración nazis. Para que lo que pasó allí no vuelva a repetirse. ¿Cómo puede haber demócratas que se nieguen a esto? Aunque estoy absolutamente convencido de que seguiremos gobernando este país después de 2027, espero que algunos recapaciten y aporten, pero dentro de la democracia.

Ángel Víctor Torres, con la basílica del Pilar de fuera. / Laura Trives

De vuelta a las elecciones de Aragón, su excompañera en el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, afronta ahora una labor de oposición tras quedarse en el suelo del PSOE. ¿Cómo valora el Gobierno de España estos resultados?

Conozco a Pilar desde hace muchísimo tiempo, ha sido una excelente compañera en el Consejo de Ministros. Es una persona valiente y formada que ha venido a una situación que no era fácil después del cambio de liderazgo en Aragón. Pero estoy convencido de que con el tiempo que va a tener por delante y, frente a un pacto que está absolutamente abocado al fracaso, acabará siendo la presidenta de Aragón.

PP y Vox suman 40 diputados y la labor de oposición va a ser complicada.

No, porque Pilar (Alegría) es una mujer que tiene un tremendo amor a lo público. Es muy rigurosa, es tremendamente trabajadora y no da nunca nada por perdido. Y repito, vamos a tener un Gobierno que no va a cubrir las expectativas de Aragón.

¿Cree entonces que PP y Vox no van a aguantar hasta 2030?

La clave es que Jorge Azcón adelantó las elecciones con la voluntad de ser menos dependiente de la ultraderecha e incluso de conseguir una mayoría absoluta. El resultado es que perdió dos diputados y depende más de la ultraderecha, a la que finalmente se tiene que unir a consecuencia de su fracaso estratégico. Más pronto que tarde habrá dificultades en ese pacto de Gobierno y la alternativa solo será una, el Partido Socialista.

¿Extrapola esa misma interpretación a un hipotético pacto en el Gobierno de España?

Eso no va a pasar, porque creo que vamos a conseguir el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y frente a quienes creen que la prioridad nacional es señalar a la gente, nosotros creemos que la prioridad es ayudar a todos los que viven en nuestro país y están dándole una prosperidad como nunca antes. Dicho esto, estoy absolutamente convencido de que este es un pacto de intereses en el que hay un partido que ha sido de Estado y se ha rendido con el señor Feijóo, que es mucho menos importante ahora en su organización política que cuando llegó a la presidencia. La derecha de España ya es ultra y se ha sintetizado con la ultraderecha.

¿Ve imposible alcanzar algún día un gran pacto con el PP?

Eso se demuestra cuando se está en la oposición. Zapatero hizo propuestas constructivas cuando gobernaba Aznar, y votaba a favor de las cosas que eran importantes para los españoles. ¿Qué ha votado a favor Feijóo en esta legislatura? Ha votado en contra de subir las pensiones, de trabajar para no tener ceros energéticos en nuestro país, de las ayudas de emergencia a los damnificados de la dana, de la protección a los menores no acompañados... Todo ha sido un no con tal de no darle un rédito al Gobierno de Pedro Sánchez. Ponen por delante el interés partidista frente al de los ciudadanos. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo con un señor como Feijóo, que después de lo que han hecho Trump y Netanyahu sube a la tribuna y es incapaz de nombrarlos?

"Vamos a presentar presupuestos; el cuándo solo lo saben el presidente y los ministros de Hacienda y Economía" Ángel Víctor Torres — Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

Por sus respuestas doy por hecho que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura.

Sin duda. Frente a los que decían que iba a ser la legislatura más corta de la historia, ya vamos camino del último año. Llegaremos al 2027 y lo haremos dejando un país mucho mejor del que nos encontramos en 2018, que estaba roto, con un sentimiento independentista tremendo en Cataluña, donde hoy hay convivencia y un presidente de la Generalitat que defiende la Constitución española. La situación económica es muchísimo mejor que entonces, haciendo ver que subiendo los salarios no se despide a la gente ni se empobrece a la clase trabajadora. Con Vox iremos a la involución, no hay que mirar lejos. ¿Cómo está Argentina? La demagogia y el populismo, cuando no tienen nada detrás, te lleva al empobrecimiento y a la degradación.

Los costes de la energía y la cesta de la compra siguen subiendo. ¿Cómo se trasladan esas cifras macroeconómicas a los hogares?

Primero, señalando a quienes son los responsables de una cosa y de la otra. Porque la cesta de la compra, el precio de la energía o las dificultades de importar alimentos proviene de una situación bélica provocada por quien la ha provocado. El Gobierno de España ha tomado medidas de forma inmediata, convalidando medidas importantísimas para contener las subidas de precios. Pero no olvidemos que todo esto son efectos provocados por quien ha roto el orden internacional, alquien a quien todavía no ha señalado Feijóo.

En el debate de investidura, Azcón ha mencionado que es una anomalía democrática que Sánchez gobierne sin presupuestos. ¿Van a presentarlos este año?

La posibilidad de la prórroga presupuestaria es un derecho que tienen las administraciones si, en un momento determinado, esos presupuestos no se aprueban de forma ordinaria. Cuando esas críticas salen del PP entiendo que están señalando a Mañueco, que estuvo varios años así, a Ayuso, al presidente de Murcia... El señor Azcón también ha caminado con presupuestos prorrogados y no es nada anómalo, aunque lo ideal sería tener presupuestos ordinarios. He estado en la oposición y he votado a favor, en contra y abstención de unas cuentas, no por el gobierno de turno, sino porque algunos eran buenos, otros medianos y otros malos. Nosotros vamos a presentar unos presupuestos que serán los mejores que nunca se han presentado por un Gobierno de España. Y ya le adelanto que potenciarán la sanidad pública frente a la privatización que fomentan algunos, que habrá más fondos que nunca para la dependencia para que exista una justicia social, que se destinará más dinero que nunca para el diálogo social y las corporaciones locales... Veremos quién se opone a eso.

¿Cuándo?

Eso solo está en la cabeza del presidente del Gobierno y de los ministros de Economía y Hacienda.

"Ni había comisiones, ni mujeres vejadas sexualmente, ni refinerías ilegales, ni absolutamente nada de todo lo que se me ha acusado" Ángel Víctor Torres — Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El comisionista Aldama le señaló por el caso de las mascarillas. ¿En qué punto está su caso particular en el proceso?

El tiempo pone todo en su lugar. Después de dos años sufriendo ataques difamatorios de parte de personas que han estado y volverán a la cárcel, así como por partidos políticos que daban altavoz a esas falsedades y bulos, todas los informaciones de la Guardia Civil y de las distintas investigaciones hacen que la luz brille. Ni había comisiones, ni mujeres vejadas sexualmente, ni refinerías ilegales, ni absolutamente nada de todo lo que se me ha acusado. Ni siquiera he tenido que ir como testigo, solo me ha pedido la defensa de uno de los que están sentados en el banquillo un testimonial. A quienes dicen que eso es importante, entiendo que también lo es para Feijóo, que ha ido como testigo por la dana. Lo que deben hacer algunos es reflexionar sobre si vale cualquier cosa para intentar dañar al rival político. Es algo que no he hecho nunca ni lo voy a hacer, tengo la conciencia tranquila y no tengo ni capacidad ni voluntad de venganza. Pero la difamación no puede salir gratis.

Ha habido otros casos que han terminado con dos excompañeros suyos, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en la cárcel de forma provisional. ¿Cuánto daño le puede hacer a su partido esto, tanto a nivel electoral como de imagen?

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Pertenezco a una organización política que ha sido cardinal en la historia de nuestro país, tanto para la transición democrática como para los años previos a la guerra civil o en la clandestinidad. Es el más longevo y siempre hemos sido los mismos, más allá de los cambios lógicos del paso del tiempo. Y me siento orgulloso de formar parte de una organizaicón política que recibe millones y millones de votos y tiene a miles y miles de militantes honrados, honestos y que trabajan por el bien común. Toda esta gente, lamentablemente, sufre cuando algunos nos avergüenzan con sus acciones. Si la investigación determina que alguien ha actuado fuera de la ley, que lo pague con todas las consecuencias. Pero ni una organización, ni su gente, ni sus votantes, son responsables de lo que haga alguien de forma particular. Este es un partido de gente tremendamente honrada y digna. Y la inmensa mayoría de los responsables públicos son gente honrada y honesta, porque yo creo en la política y en todos los partidos políticos. Por eso, cuando veo a algunos utilizar el insulto y la descalificación me produce vergüenza y me dan náuseas. Deseo que recapaciten, aunque a nosotros nadie nos va a dar lecciones porque estamos en un partido del que nos sentimos orgullosos.