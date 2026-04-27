El juez del caso Montoro rechaza enviar a Madrid sus pesquisas y niega que tenga "un especial interés" en investigar los hechos

El juez de Tarragona que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha rechazado enviar el caso a los juzgados de Madrid, como le reclaman las defensas de los investigados, ya que considera que es competente, ya que es "indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito", según especifica un auto de 16 de abril, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de la Asociación de Fabricantes de Gases (AFGIM), se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer Ibérica de Gases, desde Tarragona, realiza su parte del pago", completa el magistrado, en alusión al despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro.

En el mismo sentido, Rus Vela ha negado que haya "actuado porque se tenga un especial interés en conocer del asunto", sino que lo ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables", prosigue la resolución.

Empresa en Tarragona

El hallazgo casual, que está en el origen de la presente causa, explica el magistrado, se encuentra "en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona, tales correos se obtienen en la cuenta de correo corporativo del director técnico, Rubén Folgado Girón, correos que dirige, entre otros al director general, Karl Hauck, ambos tienen su puesto de trabajo en Tarragona", indica en su resolución el juez, que precisamente ha citado como investigados a los dos directivos de la empresa ubicada en Catalunya.

Para el instructor, en los mensajes se constata que varias empresas del sector gasístico "pretenden obtener una rebaja impositiva mediante la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, en concreto en el impuesto eléctrico, y de su lectura se desprende que, no habiendo obtenido la rebaja pretendida, se decide contratar a nueva empresa (Equipo Económico), ya que según se dice en los correos, esta tiene acceso directo al Ministerio de Hacienda, siendo este acceso directo lo que permitiría obtener la pretendida rebaja".

Contratan a Equipo Económico

Y en los correos se aprecia que la empresa Messer Ibérica, prosigue el instructor, "a través de su director técnico y de su director general, asume una posición proactiva en la contratación de Equipo Económico, a sabiendas de que, mediante precio, acabarían obteniendo la rebaja esperada. No olvidemos que el motivo por el que se espera obtener la rebaja es únicamente, al menos no se dice otra cosa, el acceso directo que se tiene con el Ministerio. En uno de los correos, el señor Folgado es más explícito, cuando dice que la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

Y tales circuncias, concluye el juez Rus Vela, "permite considerar al partido judicial de Tarragona como competente para el conocimiento de los hechos".

Fuentes de la defensa de Equipo Económico han asegurado a esta redacción que ante "la inactividad del juez", justo antes de Semana Santa, se interpuso un recurso directamente en la Audiencia Provincial de Tarragona contra la competencia territorial del magistrado, que según explican las citadas fuentes "ha sido admitido a trámite y asignado ya a una jueza".