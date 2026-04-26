Antonio Repullo (PP) reclama que Sánchez venga a Andalucía “a cumplir, no a prometer”

El director de campaña del PP de Andalucía y candidato número 1 por Córdoba, Antonio Repullo, ha señalado este domingo en Córdoba que Pedro Sánchez y María Jesús Montero representan una forma de hacer política alejada de las necesidades reales de los andaluces. “Hoy Córdoba está a rebosar. Y Montero y Sánchez se encierran en un salón. No pueden pisar la calle. No se atreven a mirar a la cara a los andaluces”, ha afirmado durante su atención a medios.

"Encerrado con los más íntimos"

Repullo ha subrayado que “el que no puede estar en la calle es Pedro Sánchez”, que, según ha indicado, “se tiene que encerrar en un pabellón con los más íntimos”. El dirigente popular ha enmarcado esta situación en “siete años castigando Andalucía”, en los que, ha señalado, “todo han sido promesas y ningún cumplimiento”.

Andalucía "exige hechos, inversiones y soluciones"

En una nota remitida a los medios de comunicacion por el PP, el secretario general de los populares andaluces ha reclamado que Sánchez venga a Andalucía “a cumplir, no a prometer”. En este sentido, ha recordado que “nos deben 20.000 millones de euros” y que “1.500 millones de euros al año es la deuda que tiene Pedro Sánchez con esta tierra”.

Las infraestructuras de Córdoba

Repullo ha puesto el foco en infraestructuras esenciales para Córdoba, como La Colada y Sierra Boyera, una obra “tan importante para el norte de la provincia” que abastece de agua “a 80.000 personas”. También ha reclamado cumplir “con la electrificación de nuestra provincia”, al considerar que su falta de desarrollo está “restando oportunidades en la reindustrialización de Córdoba y de Andalucía”.

Asimismo, ha pedido “no mentir en algo tan sensible como el accidente de Adamuz”, apelando a la necesidad de respeto, sensibilidad y respuestas ante una cuestión especialmente delicada.

“Tanto Montero como Sánchez son el enemigo número uno de Andalucía”, ha afirmado Repullo, que ha defendido que Andalucía debe seguir protegiéndose de “esas políticas de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero”.

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Frente a ello, Repullo ha reivindicado que Andalucía cuenta con “un presidente que defiende Andalucía” y ha destacado los resultados del Gobierno de Juanma Moreno “en empleo, en inversión, en políticas sociales”. “Esa es la realidad de Andalucía”, ha remarcado. Asimismo, ha concluido contraponiendo el modelo del PP de Andalucía al de Sánchez y Montero: “Aquí no vamos a venir a dividir como viene Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Aquí vamos a venir a construir, siempre a construir”.