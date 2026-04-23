Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

"Villarejo no se mentía a sí mismo". De esta forma el inspector que lideró la investigación de la Operación Kitchen, Gonzalo Fraga, defendió en su declaración de 12 horas en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional en Madrid la relevancia y veracidad de las anotaciones de los diarios del comisario jubilado. Estas agendas señalan, paso a paso, la actuación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, que en 2013 se disponía a reconocer la existencia de la contabilidad 'B' del PP, en el que se incluían los supuestos pagos en negro a, entre otros, el presidente del partido y del Gobierno: "M.Rajoy".

Este jueves declaran en el juicio de Kitchen como testigos el expresidente del Gobierno y la que fuera su 'número dos' en el PP, ex ministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. El juez que instruyó el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no vio indicios suficientes para acusarles.

En su escrito de defensa el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, este sí en el banquillo, hizo ver al tribunal la incoherencia de "encapsular" la responsabilidad penal de la Kitchen en el Ministerio del Interior. A él "no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la pieza separada 'papeles de Bárcenas', pues "en la lista de perceptores de importes del Partido Popular no se encontraba el señor Fernández Díaz". Pero sí "M.Rajoy", quien según un informe de Gürtel habría percibido entre 2003 y 2008 un total de 163.507 euros. No obstante, los denominados 'papeles de Bárcenas', que incluyen un periodo de tiempo mayor (1997-2008), elevan la cifra presuntamente ingresada por Rajoy hasta 277.200 euros.

Anotación de Villarejo sobre Rajoy de 15 de marzo de 2013 / EL PERIÓDICO

Para el que fuera ministro "el cierre en falso de la investigación" de la Kitchen, "limitándose dicho objeto al entorno del Ministerio del Interior y obviándose numerosos elementos e indicios obrantes en la causa que apuntaban hacia otras personas de instancias ajenas a dicho Ministerio, es ajeno a toda lógica, contradictorio con el resultado de las diligencias practicadas". No señala a Rajoy, pero las agendas y los audios aportan numerosas alusiones "al asturiano", "astur", o 'el barbas', como llamaban en clave al presidente del Gobierno. En una anotación de Villarejo, de 15 de marzo de 2013, en plena operación parapolicial contra Bárcenas, el comisario escribe tras hablar con el número dos de Interior, Francisco Martínez (Chisco): "Entrega de notas de LB. Info sobre cita en Génova con RAJ".

"Dación de cuentas"

El contenido de las agendas, que refrendan todos los audios conocidos hasta el momento, señalan que la actuación contra Bárcenas se comunicaba de forma directa o indirecta a Cospedal. El inspector Fraga lo definió en el juicio como una continua "dación de cuentas" a la 'número dos' del PP, pero también a su entonces marido, Ignacio López del Hierro: "Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo", escribió Villarejo, en alusión a uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fue contactado por el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, alias "el cocinero", que fue captado como confidente por el clan parapolicial a cambio del pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Anotación de Villarejo sobre Ignacio López del Hierro / EL PERIÓDICO

Las pruebas descubiertas evidencian que la Kitchen trató de proteger a Mariano Rajoy, en concreto pretendió destruir o "anular" una supuesta grabación que había hecho el extesorero del PP al presidente del Gobierno, cuando el también exsenador del PP por Cantabria le entregaba, según la versión que reiteró Bárcenas en el juicio, el apunte final de la contabilidad "extracontable" o caja 'b'.

"Aunque se queme a SERG"

El 16 de julio de 2013 la Kitchen señala a Francisco Martínez su principal desafío para defender al entonces presidente del Gobierno y del PP: "Problemática por posibles grabaciones de LB" a Rajoy y al cargo del PP Javier Arenas, hoy senador. Y el día siguiente, el 17 de julio de 2013, crean un "gabinete de crisis. Pendiente de conductor de LB. Seguimiento para ver donde están los temas".

Anotación de 16 de julio de 2013 de Villarejo sobre las grabaciones de Luis Bárcenas a Rajoy y a Javier Arenas / EL PERIÓDICO

En otra anotación, de 8 de noviembre de 2013, al secretario de Estado de Seguridad, quien aceptó coordinar la operativa, pero se mostró "mosca con el ministro", se le comunica "que está en marcha la operación". Después Villarejo le "insiste en que se anule la grab. aunque se queme a SERG", en alusión al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Ese mismo día el comisario jubilado traslada al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o 'Big', que "se toma la decisión de anular la grab. si la mueven de sitio".

Anotación de 17 de julio de 2013 sobre la grabación de Bárcenas a Rajoy / EL PERIÓDICO

En su declaración como perjudicado Bárcenas acusó a la trama parapolicial de entrar en el despacho de su mujer, Rosalía Iglesias, para robar un pendrive que él había escondido allí con la grabación que había realizado a Rajoy. Sin embargo, las defensas recalcan que no hay pruebas de la existencia de esos audios, cuya existencia negó el extesorero en anteriores juicios, en los que declaraba como imputado y, por tanto, sin obligación de decir la verdad.

Anotación de Villarejo sobre la anulación de una grabación a Rajoy "aunque se queme a SERG" / EL PERIÓDICO

Con el dinero negro de la caja 'b' de Bárcenas no solo se habrían abonado los sobresueldos de los exdirigentes del PP, sino que también se pagó, como establece una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, una parte de la remodelación de la sede del PP de la Calle de Génova. En concreto un millón y medio de euros "extracontables", en palabras del extesorero del PP.

Anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal (17-3-13) / EL PERIÓDICO

"Ayer vio a RAJ y COSPE y quiere comentar"

En esas agendas y en sus correspondientes grabaciones se constata que Villarejo se dirigía al abogado Javier Iglesias como supuesto intermediario de Rajoy, un aspecto que ha negado el expresidente del Ejecutivo central. Sin embargo, las agendas lo contradicen. El inspector Fraga aseguró en el juicio que el comisario llegó a transmitir al letrado sus quejas que destinaba "al asturiano", el presidente del Gobierno. El 15 de enero de 2014 apunta: "ENLACE le pregunta cómo va lo de SERGI para informar a RAJ". Y el 13 de marzo del mismo año 2014, apenas dos meses después, escribe: "IGLES. JAV: "Ayer vio a RAJ y a COSPE y quiere comentar. Todo aparentemente OK".

Anotación de Villarejo de 14 de enero de 2014 sobre Javier Iglesias: "ENLACE le pregunta cómo va lo de SERGI para informar a RAJ" / EL PERIÓDICO

Anotaciones de Villarejo de 14 y 15 de marzo de 2014 / EL PERIÓDICO

Un año después de iniciarse la operación parapolicial Kitchen, el 14 de marzo de 2014, el comisario redacta en su agenda tras una supuesta conversación con el abogado Iglesias: "Cita para comentar su cita con COSP y con RAJ". Sin embargo, este miércoles este letrado se ha negado a declarar aludiendo a su secreto profesional.