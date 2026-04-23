España se ofrece a Bruselas para dar "solución" a la crisis del queroseno y blindar el turismo este verano

El Gobierno sigue monitorizando el efecto económico de la guerra en Irán para valorar nuevas medidas anticrisis. Y la carpeta que más preocupa ahora es la de la falta de queroseno -el combustible que se utiliza en el sector de la aviación- en otros países de la UE por el impacto que esta situación pueda tener en el sector turístico nacional de cara a la temporada alta de verano, donde se concentra una parte sustancial del negocio turístico y de las llegadas de visitantes internacionales.

El Ejecutivo lleva días insistiendo en que España tiene una situación "privilegiada" en materia de suministro de queroseno frente a la escasez más acuciante a la que se enfrentan otros países europeos. España produce el 80% de su queroseno gracias a que cuenta con ocho refinerías, además de disponer de unas reservas que la hacen menos dependiente de las importaciones en un momento crucial en el que el bloqueo de gran parte de los productos petrolíferos procedente de varios países de Oriente Medio.

Sin embargo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avisado del posible impacto sobre el turismo de los problemas de disponibilidad de queroseno en otros países, al afectar a las aerolíneas que operan vuelos internacionales y también al precio de los billetes. "Aquí no sólo hay una dimensión nacional", ya que el turismo en España "depende también del resto de aerolíneas y de la disponibilidad [de combustible] en otros países", por lo que abordar este escenario requiere "un elemento adicional de coordinación o de cooperación" entre los países europeos. De ahí que en una entrevista esta mañana en ‘RNE’ el vicepresidente haya celebrado que la UE haya “recogido el guante proponiendo más coordinación para la disponibilidad de queroseno” en todos los estados miembros.

La Comisión Europea ha planteado la posibilidad de que los estados miembros pongan en marcha un programa de reparto de queroseno para sortear la escasez en algunos países. El vicepresidente primero ha subrayado que "España puede ser parte de la solución" en este ámbito. Fuentes del Ejecutivo apuntan a que se debe esperar a que la Comisión Europea cierre su planteamiento, se analicen los recursos de los que dispone cada país y se calibre hasta qué nivel se puede contribuir a un “reparto solidario” con otros países. Esta semana, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya había anticipado que "España participará activamente" en una eventual estrategia comunitaria de compartición de reservas de combustible.

Plan anticrisis

"Somos menos dependientes de esas importaciones, tenemos más reservas, estamos más protegidos", ha sentenciado Cuerpo. Desde el Ejecutivo se subraya que las infraestructuras y reservas nacionales sitúan a España en la parte de los países con mejor situación y dispuestos a ayudar. Una solidaridad que, por otro lado, permitiría mitigar consecuencias negativas en el turismo de cara al arranque de la temporada de verano. Ayudar a otros para (también) proteger el turismo propio. El turismo es desde hace años el gran motor de la economía española y los meses de verano son cruciales para garantizar una buena evolución del negocio.

En los ministerios económicos encargados del 'plan anticrisis', capitaneados por la vicepresidencia primera que lidera Cuerpo, descartan por el momento tomar medias adicionales en otros sectores económicos. No están sobre la mesa nuevas medidas para extender las rebajas fiscales a la alimentación, como han pedido algunos de sus socios. Todo dependerá de la duración del conflicto en Oriente Medio, pero en Moncloa son optimistas con respecto a la contención en la inflación por el primer paquete anticrisis de 5.000 millones de euros centrado en la luz, el gas y los carburantes.