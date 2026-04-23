¿Qué han aclarado (y qué no) Rajoy y Cospedal en el juicio de la Kitchen?

Ni el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ni la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal era la primera vez que declaraban ante un tribunal como testigos. Ella hasta lo hizo en la Audiencia Nacional como imputada en el propio caso que se juzga, el de la operación Kitchen. Y, como la experiencia siempre es una ventaja, ni uno ni otra se han salido un ápice de lo que querían decir: si en el Ministerio del Interior hubo algún dispositivo parapolicial, lo desconocían, porque excedía su responsabilidad, pero incluso ponen en duda que hubiera otra cosa que una operación policial legal para encontrar el dinero que el extesorero del PP Luis Bárcenas ocultaba en Suiza.

Ahora será el tribunal el que deberá determinar a qué versión da más credibilidad a la de lo exdirigentes del PP que declararon este jueves como testigos o al propio Luis Bárcenas, que ejerce la acusación particular en el procedimiento como víctima de los seguimientos que se atribuyen al dispositivo parapolicial liderado por el excomisario José Manuel Villarejo. Estas son las claves sobre sus respectivas declaraciones.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sabía que le iban a preguntar por la grabación que Luis Bárcenas dice que le hizo en su despacho, cuando le llevó una fotocopia de la última página de la contabilidad 'b' del partido, en la que se oye cómo el entonces líder del PP se gira en su sillón y destruye el documento en una trituradora de papel. Y por eso, como testigo ante el tribunal que juzga el caso Kitchen, no ha dudado: "Eso es absolutamente falso".

El propio extesorero es muy consciente de que solo cuenta con su propia palabra para acreditar la existencia de la grabación. De hecho, el robo del pendrive en el que ha declarado que lo almacenaba es uno de los extremos que deben dilucidarse en el juicio sobre el operativo parapolicial. Según Bárcenas, él mismo encargó a un preso con el que coincidió en la cárcel de Soto del Real que borrara la grabación de Rajoy y del exsecretario general del PP Javier Arenas que guardaba en una nube de almacenamiento. La otra copia estaba en el pendrive que guardaba en el taller de su esposa, Rosalía Iglesias, al que el comisario Enrique García Castaño, 'el Gordo' -al que no se juzga tras haber sufrido un ictus-, admitió haber entrado para sustraer la documentación que pudiera tener el extesorero.

El quiz de la cuestión del juicio de la operación Kitchen es precisamente determinar si hubo una operación parapolicial para impedir que Luis Bárcenas colaborara con la Audiencia Nacional en la averiguación del caso Gürtel o que, por el contrario, fue una operación policial destinada a averiguar dónde estaba el dinero que el extesorero del PP guardaba en Suiza y tratar de recuperarlo. Tanto Rajoy como Cospedal han introducido siempre que han podido la legalidad del dispositivo. El más elocuente ha sido el propio Rajoy que ha echado mano incluso de su experiencia como ministro del Interior.

"En todo este tema no ha habido ninguna operación política y luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quienes eran sus testaferros. Por eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente del Gobierno están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad", ha argumentado Rajoy.

El lunes, durante su declaración como testigo en el juicio, Luis Bárcenas situó el origen de la Kitchen en el partido, en concreto, en el momento en que se ordena la destrucción de los ordenadores que guardaba en la sede central del partido en la madrileña calle Génova. María Dolores de Cospedal, que se desvinculó del despido del extesorero, ha asegurado que solo habló con él una vez en el año y medio que fue tesorero de la formación, y recordó que había cambiado varias veces de versión, porque de hecho ni siquiera ejerció la acusación particular en el juicio que se celebró por la destrucción de los discos duros de sus ordenadores.

El que la operación Kitchen hubiera partido del PP y no del Ministerio del Interior, aunque fuera este el que ejecutó las órdenes con el dispositivo parapolicial, está íntimamente relacionado con la posibilidad de que el principal beneficiado por evitar que se colaborara con el caso Gürtel sería el propio Mariano Rajoy. De ahí que la abogada que ejerce la acusación en nombre del PSOE comenzara su interrogatorio con un si se le conocía como "M.Rajoy", "RAJ", "el asturiano" o 'el barbas'. "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere, por tanto, pregúntele a ellos", ha respondido el testigo.