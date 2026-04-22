Recurso de casación
El Supremo confirma la absolución de Neymar y de los directivos del Barça que lo ficharon en 2013
El alto tribunal descarta los delitos de corrupción en los negocios y estafa que les atribuía la empresa que había adquirido los derechos federativos del jugador cuatro años antes
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió al jugador de fútbol Neymar Da Silva Santos Júnior y a los entonces directivos del FC Barcelona que le ficharon en 2013 de los delitos de corrupción en los negocios y estafa impropia en la modalidad de contrato simulado de los que estaban acusados por la mercantil que había adquirido los derechos federativos del jugador en 2009.
Según consta en los hechos probados, la mercantil DIS, que fue la querellante, “adquirió en fecha 6 de marzo de 2009 los derechos económicos derivados de los derechos federativos del jugador de fútbol profesional Neymar Da Silva Santos Júnior, que en ese momento pertenecía a la plantilla del Santos Futebol Clube. A cambio de la adquisición de esos derechos, DIS le pagó cinco millones de reales brasileños.”
Por su parte, el FC Barcelona firmó un pacto con el jugador para que cuando quedara libre firmara por ellos a cambiod de una cantidad que es sobre la que la querellante entiende que hubo fraude porque debió estar integrada en sus derechos económicos a percibir indemnización. Para asegurarse de que el jugador ficharía con ellos al quedar libre, el Barça pactó con él hcerlo en 2014, pero el finalmente adelantó el fichaje a 2013 y pagó traspaso por ello, del que percibió la querellante su parte.
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