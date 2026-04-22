Sánchez denuncia el “colonialismo silencioso” a través de la IA de empresas de EEUU

Pedro Sánchez ha alertado ante un panel de la ONU sobre inteligencia artificial sobre la “concentración de poder” en una “oligarquía” tecnológica que “responde a sus únicos y exclusivos intereses” y que ha situado en EEUU. “Solo cinco empresas concentran el 60% del mercado mundial de la IA generativa, las cinco del mismo país”, ha denunciado durante la inauguración de la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, celebrado este miércoles en el Congreso. Un “colonialismo silencioso que se produce en todos los lugares, también en la Unión Europea”, apuntó para cifrar la inversión de este sector privado en la IA de 286.000 millones de dólares, “14 veces más que la UE y 23 veces más que China”.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado “¿quién guía la dirección que debe tomar la inteligencia artificial (IA)?” para lamentar que “no lo decide el poder legislativo. No lo deciden los gobiernos. Ni siquiera lo decide el mercado, sino solo un pequeño grupo de empresas”. “Estamos hablando de concentración de poder. No es un mercado. Estamos viendo la construcción de una oligarquía”, reiteró. Frente a ello, llamó a la necesidad de una gobernanza de la IA “en manos de los pueblos y no de un reducido grupo de personas”.

Desde la premisa de que “ninguna tecnología es neutral”, sino que “depende de quién la controla, de cómo se regula y para qué se utiliza”, Sánchez ha llamado no solo a una mayor regulación por parte de los gobiernos, sino a hacerlo de forma multilateral y de la mano de la ciencia. “Necesitamos una respuesta multilateral global donde todas las naciones se sienten en pie de igualdad y donde exista una alianza entre empresas, academia, mundo científico, poder legislativo y ejecutivo”, aseguró.

Una respuesta coordinada “no para frenar la innovación, pero sí para canalizarla en unos parámetros y un marco con una mirada humanista y moral”, apuntó. En este sentido, trasladó a los panelistas que “la vocación de España no es la de participar en la carrera de la IA sino humildemente contribuir a una IA responsable, humanista, en beneficio de todos”.

Para el jefe del Ejecutivo estaríamos en un momento clave de la revolución tecnológica, que comparó con los cambios producidos con la revolución industrial. De ahí que llamase a “defender el bien común y todas las virtudes de una tecnología que va a cambiar el destino del mundo. De nosotros depende que ese cambio sea para el bien y por el bien de la humanidad”.

Sánchez ha calificado también a las redes sociales, frente a las que tiene un paquete de medidas regulatorias sobre la mesa, como la prohibición del acceso a los menores de 16 años, como “un Estado fallido”. No solo, sino que las acusó de contar con “más recursos y capacidades económicas” para dañar la democracia y socavar la convivencia de la sociedad.

Paquete de medidas

El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros activó la primera medida del paquete para endurecer la regulación de las plataformas digitales. Para ello, el Consejo de Ministros invocó el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objeto de pedirle que investigue "los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA".

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Para acelerar el resto del paquete de medidas legales para endurecer la regulación de las plataformas digitales, el Gobierno busca un atajo parlamentario que le permita recortar plazos. Se trataría de aprovechar el proyecto de ley de protección digital a los menores que está en la comisión de Justicia para incluir la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas y la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales.