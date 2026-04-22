Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Sánchez acusa al PP de dar "patadas" a la Constitución en el pacto con Vox en Extremadura y Feijóo insiste en la subida de impuestos

A pocas horas de que María Guardiola se convierta en presidenta de Extremadura, Pedro Sánchez ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo el acuerdo alcanzado con Vox que ha hecho posible la investidura de este miércoles. "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", le ha espetado el presidente del Gobierno al líder del PP que ha centrado sus ataques en la subida de impuestos y el incremento de la deuda pública española. "Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia", le ha dicho.