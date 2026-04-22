PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón: Jorge Azcón comparece en las Cortes para anunciarlo

Primero Extremadura, luego Aragón. Dicho y hecho. Apenas unas horas después de que María Guardiola fuese investida como presidenta extremeña, con el apoyo de Vox, Jorge Azcón va a anunciar a las 17.30 horas que ya hay pacto con los de Abascal para su investidura, que será la próxima semana. El documento virará en torno a los mismos hitos que en Extremadura, con las políticas antiinmigración y la vivienda como dos de los principales ejes.

Se acaba así una situación de bloqueo político que ha llevado a la comunidad a prorrogar sus presupuestos desde 2024 y a sus primeras elecciones anticipadas, que se celebraron el pasado 8 de febrero. Ahora, Vox regresa al Gobierno de Aragón casi dos años después de su primera coalición con los conservadores en el Pignatelli, en la que duraron tan solo once meses.

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