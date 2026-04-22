Tribunales
La Audiencia Nacional rechaza el régimen de semilibertad de la exjefa de ETA Anboto y la devuelve a prisión
El magistrado José Luis Castro rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exdirigente etarra y al exmiembro del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre
Agencias
El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y al exmiembro de la banda terrorista Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.
En sendos autos recogidos por Europa Press, el magistrado rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ambos y acuerda que permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario, al tiempo que propone modificar el mencionado artículo.
En opinión del magistrado, la decisión de la semilibertad genera "falsas expectativas" a 'Anboto' y también "desasosiego innecesario" a las víctimas "e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación".
En el caso de Iparraguirre, el juez recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, esto es, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.
Argumenta que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.
Castro sigue así el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe en el que se oponía al régimen de semilibertad de 'Anboto', que fue concedido por el Gobierno vasco. En él, el Ministerio Fiscal apuntaba a la "conversión encubierta" de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.
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