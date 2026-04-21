Sumar contradice a Junts en la ruptura de las negociaciones sobre vivienda: “Las conversaciones no se han suspendido"

Sumar pone en cuestión la ruptura anunciada por Junts sobre el decreto de vivienda que irá a votación en el Congreso el próximo martes 28 de abril y que contempla la prórroga de contratos de alquiler que expiren antes de finales de 2027. El grupo parlamentario asegura que se siguen produciendo conversaciones con el partido de Carlos Puigdemont, que la semana pasada anunció el cese de las relaciones con el socio minoritario de Gobierno hasta que se retractase Yolanda Díaz, que les había calificado de "clasistas" y "racistas".

Una suspensión que ahora contradice el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, que en rueda de prensa en el Congreso este martes defendió que "las conversaciones no se suspenden", sino que "se siguen produciendo", aunque "a veces, de manera más discreta", según defendió. El dirigente de los Comuns defendía así la existencia de contactos con los posconvergentes, aunque sin precisar el alcance de esas conversaciones.

Pisarello trató de allanar asperezas con Junts, asegurando que "es un espacio político que viene de una tradición, que incluye la gente con sensibilidad humanista, con sensibilidad social cristiana, lo mismo que puede pasar en el Partido Nacionalista Vasco", y aseguró que se trata de una "situación de emergencia, que no tiene que ver con una mirada partidista".

El dirigente aseguró que entre las personas perjudicadas por la caída del decreto de vivienda hay "personas que votan a Junts, incluso que pertenecen al espacio político", considerando que "or lo tanto, creemos que hay razones para seguir hablando".

El diputado de Sumar también descargó gran parte de la responsabilidad en el PSOE, y defendió que el partido mayoritario de Gobierno "es el que más implicado debería estar en hablar con Junts" para sacar adelante la prórroga de alquileres, teniendo en cuenta que "el propio Sánchez apareció al frente de una cumbre progresista en Barcelona diciendo que el derecho a la vivienda tenía que ser central". Un episodio que el diputado de Sumar empleó para aumentar la presión sobre los socialistas: "Yo apelo al espíritu de Barcelona que defendió el presidente de gobierno para que el Partido Socialista se implique más en la convalidación de este decreto", reclamó.

En los últimos días, Sumar ha hecho oídos sordos a la ruptura anunciada por Junts y ha evitado pronunciarse sobre las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, eludiendo también la petición de disculpas de Junts. En su lugar, sus principales dirigentes evitan confrontar con el partido de Puigdemont mientras cargan la principal responsabilidad en el PP, que rechazó una reunión con el socio minoritario de Gobierno.

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En un intento por rebajar las tensiones, este mismo lunes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quiso reivindicar su papel en la rehabilitación política de Carles Puigdemont recordando que Yolanda Díaz fue el primer miembro del Gobierno que acudió a Bruselas a reunirse con el líder independentista, y poniendo el acento en la defensa de Sumar de la amnistía, que calificó como uno de los mayores "avances democráticos" del Gobierno.