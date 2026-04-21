Guardiola defiende el pacto con Vox en Extremadura, que augura "duradero, fiable y de mirada larga"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes el pacto de gobierno alcanzado con Vox, que augura "duradero, fiable y de mirada larga" y con la naturalidad y la serenidad de "quien sabe qué hace y por qué lo hace".

Así lo ha asegurado en su discurso en la primera sesión del segundo Debate de Investidura al que se presenta tras las elecciones del 21 de diciembre, que llega cuatro meses después y del que, a diferencia del anterior, saldrá elegida mañana como presidenta del ejecutivo extremeño, merced al acuerdo con Vox.

Ha recordado que hace apenas unas semanas compareció para pedir la confianza de la Asamblea, que no logró, y hoy vuelve "no para repetir lo ya dicho" sino para ofrecer una salida a Extremadura, asumir una responsabilidad y proponer un gobierno de transformación, porque "eso es lo que la gente espera de nosotros".

"He alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox, lo digo con naturalidad, lo digo con la serenidad de quien sabe lo que hace y por qué lo hace", ha remarcado Guardiola, quien ha incidido en que Extremadura necesita estabilidad, "pasar del bloqueo al acuerdo, de la duda a la tarea y de la incertidumbre a una hoja de ruta".

Ha reconocido que el acuerdo "ha generado ruido" y "muchas interpretaciones interesadas, advertencias y proclamas", pero ha advertido de que "lo que está firmado es lo que se llevará a cabo" y ha instado a leer el acuerdo y profundizar en él porque "este gobierno jamás va a incumplir la ley".

Según ha dicho, en el acuerdo cada partido "conserva sus ideas, su identidad y su manera de mirar las cosas", y eso forma parte de la democracia, de la pluralidad y de la política adulta; además de resaltar que han sido capaces de poner por delante a Extremadura.

Inmigración

Guardiola no ha olvidado en su discurso el tema de la inmigración, un asunto que, según ha dicho, no se puede "esquivar, que está en la calle, que preocupa a los españoles y a los extremeños", así como exige "honestidad, claridad y que no admite más demagogia".

Ha recordado que, como dijo en el anterior debate, "el inmigrante no es un culpable por defecto", sino una persona con sus derechos y con sus deberes, y ha aprovechado para calificar de "fracaso absoluto" la gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez, con "lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano".

La presidenta extremeña ha criticado "la desfachatez" del Gobierno de España de trasladar la responsabilidad a las comunidades autonómas, pero ha advertido de que Extremadura "no va a mirar hacia otro lado", ni ser cómplice "del desorden ni del abandono".

Este principio se ha dejado claro en el acuerdo con Vox, según ha precisado, mientras avanzaba que, por eso, Extremadura se opondrá a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad ya presentado.

Guardiola ha dicho que Extremadura no dará por bueno ni será partícipe de un modelo incoherente e irrespetuoso con los derechos humanos y "que no asegura ni la convivencia ni la cobertura de los mínimos derechos de las personas que llegan a nuestro país".

Por eso, ha añadido, esa actitud "de seriedad y responsabilidad" irá acompañada de transparencia y la garantía de que cada euro público se destina estrictamente a cumplir las obligaciones legales y a preservar la dignidad humana, "vigilando que no se incentive, por ninguna vía, la irregularidad o la colaboración con quienes se lucran del drama de otros".

También ha defendido el acuerdo en lo relativo a la seguridad, "porque no se puede hablar de convivencia sin orden, como tampoco se puede hablar de derechos sin responsabilidades".

Para ello, "y para que esto no quede en meras palabras", dentro del acuerdo se ha aprobado también crear una Unidad de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón, para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita.

"Quienes ocupan ilegalmente una vivienda, quienes delinquen, quienes optan por despreciar las normas de convivencia no pueden pretender estar antes que los que llevan años contribuyendo, respetando y cumpliendo. Eso no es exclusión, eso es justicia", ha aseverado.

Guardiola ha señalado que estas son algunas de las prioridades del programa, que no es "una carta de intenciones" sino "un contrato con la ciudadanía que vamos a seguir cumpliendo".

Al PSOE y Unidas por Extremadura, les ha recriminado que hayan querido convertir este acuerdo en una anomalía" y que hayan intentando "tapar sus propias vergüenzas señalando las decisiones legítimas" que toman los demás.

"Ese es un mecanismo conocido -ha añadido- cuando no hay argumentos, sólo les queda el ruido y el fango. Cuando no tienen propuestas, buscan un enemigo. Y cuando pierden las elecciones, actúan como si las hubieras ganado o como si pudieran ser una alternativa".