Armengol advierte al diputado de Vox expulsado de sanciones más contundentes si reincide y plantea endurecer el reglamento del Congreso

Francina Armengol lanza una advertencia clara al diputado de Vox José María Sánchez García que fue expulsado la semana pasada del hemiciclo del Congreso por increpar al vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis: si reincide en estas actitudes, las sanciones serán más contundentes, pudiendo ser suspendido de sus funciones. Así se lo ha avisado la presidente del Congreso en una propuesta de acuerdo que ha elevado a la Mesa de la Cámara Baja y en la que también plantea a todos los grupos parlamentarios que se reforme el reglamento para tener más herramientas con las que atajar esta situación.

Fue en la tarde del martes pasado cuando Sánchez García denunció que el diputado de ERC Jordi Salvador le estaba llamando "criminal y asesino". Ante las reiteradas ocasiones en las que Armengol, primero, y Gómez de Celis, después, le dijeron que no tenía el turno de palabra, el parlamentario de Vox subió a la tribuna reservada a los miembros de la Mesa del Congreso. En una primera ocasión se encaró con una letrada y en la segunda increpó al propio Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión. Frente a los aspavientos, Gómez de Celis temió ser agredido físicamente y expulsó al diputado, por lo que no pudo participar en el resto de la sesión.

En el texto que Armengol ha llevado a la Mesa del Congreso, se explica que se aplicó el artículo 104, el cual habilita a la presidencia a expulsar a un diputado, y advierte a Sánchez García que no va a tolerar conductas como las vividas el pasado martes y que estas serán "respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente". Actualmente, el reglamento del Congreso, en su artículo 106, plantea que ante aquellas personas que promuevan "desorden grave" serán expulsados y la presidencia les "suspenderá, además, en el acto en su condición [de diputado] por plazo de hasta un mes". A esto, se añade que la Mesa puede "ampliar o agravar la sanción".