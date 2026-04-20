El PP matiza las medidas pactadas con Vox sobre las ONG: "Cáritas puede estar tranquila"

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, puso este lunes los puntos sobre las íes al acuerdo de coalición firmado con Vox en Extremadura, por el que María Guardiola volverá a ser investida esta misma semana presidenta de la Junta. En concreto, sobre la "prioridad nacional" que hasta en cuatro ocasiones menciona el texto rubricado con la extrema derecha para decidir sobre ayudas sociales como el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, y también sobre la reducción de ayudas a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que pudieran colaborar con la inmigración, dos de los aspectos del documento con el logotipo de ambos partidos que más polvareda han levantado.

Pata Tellado no hay caso. Pues según afirmó en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión ordinaria del Comité de Dirección del PP, ni se priorizará a un español sobre otro residente que pueda tener acceso a una misma ayuda social, ni debe haber motivo de inquietud en las organizaciones sociales que trabajan en la ayuda al inmigrante, incluida la Iglesia.

"Organizaciones como Caritas, que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y de toda condición, puede estar totalmente tranquilas, porque no les va a afectar", sentenció a preguntas de los informadores. Requerido sobre si se podía extender esa afirmación a otra organización señera en el trabajo con los inmigrantes, como es el caso de Open Arms (siempre en el blanco de los ataques de los de Santiago Abascal), no se salió del guión, aunque evitó ser tan explícito: "El texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a organizaciones que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafican con personas. Y eso tiene que acreditarse, vía judicial, por sentencia. Y por lo tanto, si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas", sentenció.

Tellado, además, aseguró que medidas así se han incluido de manera "idéntica" en acuerdos anteriores con Vox, como los que se suscribieron hace tres años después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. "Por ejemplo los acuerdos de investidura del año 2023 en Aragón, o en el acuerdo de investidura de Baleares", afirmó, añadiendo también lo que ocurrió en las negociaciones presupuestarias del año pasado en la Comunidad Valenciana, todavía con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, o en lo acordado con Vox en la Región de Murcia por el presidente Fernando López Miras. Para Tellado, "en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones, y en ninguno de estos casos se ha dejado de colaborar con esas organizaciones", concluyó.

Noticias relacionadas

Como corolario a su posición, el número dos del PP argumentó: "A quienes colaboran con las mafias, a quienes trafican con personas, las arcas públicas no deben financiarlos, y eso lo vamos a defender, dentro y fuera del acuerdo con Vox".