Núñez (Aemet), sobre el día de la dana: “No recuerdo que se hablara del Poyo pero sí dije que estaba lloviendo mucho en la cabecera”

El jefe Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha radiografiado esta mañana en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados los fallos que en su opinión se produjeron en las horas críticas de la gestión del 29-O en el centro de emergencias de l’Eliana. “Gestionar una emergencia de forma reactiva es como intentar curar un cáncer cuando hay metástasis”, ha dicho como metáfora. Es una idea sobre la que ha pivotado toda su comparecencia, interrogado por todos los partidos: ese día se actuó muy tarde. “El tiempo es pequeño desde la cabecera de Horteta a l’Albufera: de una hora y media o dos. Si esperas a tomar medidas cuando empieza a llover o el agua está en los barrancos es tarde”.

“En la cuenca mediterránea, el sistema de alerta temprana eficaz es el aviso meteorológico. Cuando empieza a llover es tarde, y cuando llega el agua al barranco has perdido la partida. Cuando empezó a subir el nivel en la zona aforada (el sensor de Riba-roja), ya había llegado el agua en l’Horta Sud. La única forma de detectar la primera riada, en una zona no aforada, es con vigilancia, pero no hay que llegar a eso. Hay que tomar medidas antes de que empiece a llover, que es lo que se ha hecho siempre y lo que hace ahora Valderrama [actual conseller de Emergencias del PP]. Si a alguien le parece mal que se lo diga a él, que le las emergencias se gestionan cuando llega el agua a los barrancos”, ha dicho en referencia a las críticas del PP.

El científico, un profesional con 25 años de experiencia y que ha trabajado con las administraciones de Camps, Fabra, Puig, Mazón y Llorca desde 2003, ha hablado de la anomalía que supuso que no se convocara una reunión con aviso rojo, que llegó a primera hora de la mañana del 29-O: “En el nivel de decisión, como se ha hecho siempre, se convocan cecopis. Se llama de otra forma si no está el nivel 2, pero estamos los mismos. Siempre así, el primer ejemplo que recuerdo es 2003. No es una cuestión ideológica. Con el PP se ha gestionado de forma preventiva con Camps, Fabra, Pérez Llorca, pero esa reunión no se convocó y en esas reuniones se dan informaciones muy importantes. El meteorólogo habla primero, con las incertidumbres necesarias, de posibles escenarios. Hablamos de impactos probables”. Todas las emergencias entonces se gestionaron con éxito, ha señalado.

Tenso cara a cara con el PP

"Usted falló", le ha dicho el portavoz del PP en la comisión, César Sánchez, que le ha responsabilizado de falta de información en un tenso interrogatorio donde no le ha dejado responder y ha centrado en el Gobierno de España las acusaciones. "No se convierta en el portavoz del sanchismo", ha dicho centrando la atención en los organismos estatales y la Delegación del Gobierno. "¿Se guardó información? No le pareció relevante? Murieron 200 personas", ha atacado sobre la situación en el barranco del Poyo. César Sánchez, tras constantes interrupciones al técnico de Aemet, ha sido expulsado de la comisión en los últimos minutos.

Insultos por denunciar la gestión

Desde semanas después de la dana Núñez se vio señalado por el Consell de Mazón, y ha abundado en esa denuncia: “Fui el primero que conté lo que pasó: conté lo del parón en el Cecopi, que no se tomaban decisiones, que no fue un problema técnico ni de información. Desde el principio vi a Suárez y Basset sofocados. No se tomaban decisiones. Falta de liderazgo y decisiones tremenda. Desde entonces he recibido una avalancha de insultos”, ha dicho, recordando que le han llamado “mentiroso, irresponsable, incompetente o meteorólogo espía sanchista”.

'El Govern de los mejores' no supo interpretar el aviso

Bajando al detalle, Núñez ha criticado que la administración autonómica no supiera interpretar unos avisos que venían desde días atrás y que esa mañana se sustanció en un aviso rojo a las 7.36 horas de la mañana donde se decía: “La acumulación (el umbral mínimo de 180 horas) puede darse en dos o tres horas. Tome medidas preventivas y actúe según indicaciones de las autoridades. No viaje salvo que sea necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes especialmente aquellos vulnerables o zonas expuestas”. “Había señalas claras para tomar decisiones”, ha insistido, recordando además que las cifras de las que habla Aemet siempre son umbrales, es decir, cantidades mínimas, tal como recoge la tercera acepción del diccionario de la RAE.

El meteorólogo ha recordado que la UV, la UPV, el Ayuntamiento de València convocando el Cecopal, los 60 ayuntamientos que suspendieron clases o incluso “Ana Carreres, dueña de la guardería xipixop (que cerró sus instalaciones en Catarroja al mediodía, y cuyo caso ha recordado Núñez) supo interpretar la información. El Govern de los mejores no supo”, ha dicho Núñez, en una intervención didáctica donde ha mostrado audios, ha exhibido gráficos y ha desmontado algunos bulos.

Sobre la falta de información específica a la que se ha aferrado el PP en todo este tiempo, responsabilizando a Aemet y la CHJ, Núñez ha apuntado sobre su participación en el Cecopi: “Desde que me empezaron a dar paso dije lo que ocurría. A las 17.15 puse un tuit con lluvias torrenciales entre Godelleta, Calicanto y Real. Esas zonas son las cabeceras de Horteta y Gallego. Todas las veces que me dieron paso estuve hablando de lluvias torrenciales en esta zona pero creo que nadie me escuchó. En una reunión de emergencias todo está protocolizado. Hablaba cuando me lo decían. Aun así dije cosas que no eran de mi competencia. Acabé diciendo que qué sentido tiene sectorizar el Es Alert cuando está media provincia inundado. […] Que se hablara del Poyo no lo recuerdo pero sí dije siempre que me dieron paso que estaba lloviendo mucho en la cabecera del barranco del Poyo”.

Cuatro horas de parones en el Cecopi

Respecto a la lentitud en el retraso de las decisiones, Nuñez señala que “nadie ha explicado por qué se paró de 6 a 7. Hubo otros parones”. De las siete horas y media de reunión, desde las 17 horas hasta las 12 y media de la noche, “hubo parones por un periodo de 4 horas”. Además de la desconexión entre las seis y las siete, hubo otra de una hora completa entre las diez y las once, ha comentado. Núñez ha subrayado las “dudas en la toma de decisiones”, ya que se consideraban agresivas. “Si se hubieran tomado decisiones agresivas se hubieran salvado vidas”, ha asegurado.

El jefe de Climatología de Aemet ha sido preguntado también por las declaraciones de Mazón por la mañana en que advertía que la tormenta se desplazaba a Cuenca. “Lo que dijo Mazón no me sorprendió, pero sí la hora. Faltaban 6 horas de aviso rojo y faltaba lo peor. La hora en que lo dijo y la forma en que lo dijo intranquilizaba bastante”, ha señalado. Y es que a esas horas había otras muchas señales de riesgo en marcha, como las declaraciones de Aemet en medio alertando de arrastres de coches, del peligro de ríos y cauces, las alertas meteorológicas, lo que comenzaba a ocurrir en Utiel o la oleada de tornados sin precedentes en Europa… Todo ello en las tres horas siguientes. Núñez incluso ha reproducido un audio con sus declaraciones en À Punt Ràdio a las doce del mediodía advirtiendo de todo ello.