En Directo
Bárcenas declara en el juicio del caso Kitchen, directo | Última hora desde la Audiencia Nacional
Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Séptima jornada del juicio de la Kitchen: Bárcenas, a escena
El juicio contra la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega este lunes a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. También está citada como perjudicada la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, y los testigos Javier Gómez de Liaño, que en 2013 fue el abogado de la familia del que fuera también senador por Cantabria, y el inspector de la UDEF que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, a quien el clan policial que lideraba el comisario José Manuel Villarejo trató de apartar de las pesquisas contra Francisco Correa.
- Álvaro Cervera: «A muchos jugadores, el ascenso les cambia la vida»
- La Aemet avisa de calor y calima en Tenerife este domingo: más de 30 grados y rachas muy fuertes en zonas altas
- Así será el desplazamiento masivo de la afición del CD Tenerife a Ponferrada: aviones, horarios, hoteles...
- Incendio en un edificio de Tenerife: Fallece una de las mujeres ingresadas en un hospital
- El Tenerife ya tiene a la vista el ascenso a Segunda División
- Incendio en Tenerife: 'Escuchamos a los vecinos gritando dentro del edificio en llamas y unos golpes muy fuertes
- La paralización del falso túnel: un golpe a la lucha contra los atascos
- La Aemet anuncia calor anómalo y fuerte calima en Canarias este domingo: temperaturas de hasta 34 grados