'El Langui': "Yo he nacido con discapacidad y me ha costado, he tenido etapas de mi vida muy jodidas"

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ da rienda suelta en esta entrevista a su dimensión más humana y polifacética: músico, actor, director de cine y teatro, hostelero y hasta deportista de éxito.

Criado en el Pan Bendito, el barrio madrileño de Carabanchel, el artista cuenta en Un café en las alturas lo que ha aprendido de Desirée Vila y que, con sentimiento, tacto y rigor, ha sabido refleja en su documental Ganas de vivir, presentado en el Festival de Málaga: “Con Desirée Vila se aprenden muchísimas cosas, pero sobre todo actitud ante la vida”.

Esta atleta paralímpica que, con 16 años, perdió una pierna por una negligencia médica cuando ya era una campeona en gimnasia acrobática, protagoniza un largometraje que, en palabras de ‘El Langui’, “incita a hacer cosas, a moverte, a intentarlo, a tener ganas de vivir”.

El madrileño y la gallega comparten obstáculos en la vida y espíritu de superación: “Tenemos algo en común: la aceptación de un cuerpo y que nuestro día a día es diferente; es una jodienda ante las barreras arquitectónicas, ante los prejuicios y ante un montón de cosas que hacen que el día a día tengas que empujar un poco más”.

Pero ‘El Langui’ remarca también algunas diferencias: “Ella tiene su vida, su historia personal y yo tengo la mía. Yo he nacido con discapacidad y me ha costado, he tenido etapas de mi vida muy jodidas. Pero yo no conozco lo que es de la noche a la mañana, con 16 años, que te amputen una pierna, que te arrebaten parte de tu cuerpo y te arrebaten el deporte, que para ella era todo. Cuando te dedicas al deporte de la manera que ella lo hacía y la gimnasia acrobática lo es todo -disciplina, alimentación, integración- no solo te arrebatan una parte de tu cuerpo, que ya no va a volver, sino que te arrebatan tus sueños; yo eso no lo he vivido”.

Al hilo de esa reflexión y preguntado si la felicidad es una actitud, una predisposición en la vida, ‘El Langui’ advierte que también “hay gente que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero tienen muchas barreras mentales” y que, lo que a él no le cuesta nada, “para otras personas es un mundo”. “La salud mental es importante y hay que cuidarla porque cuando menos te lo esperas, te pega el chispazo”, concluye cuando se le pregunta sobre el mensaje que puede mandar a quienes, por la razón que sea, pierden las ganas de vivir.

Con mucha prudencia y haciendo gala de sentido común y comprensión, ‘El Langui’ asegura que “hay que ser empático y ponerse en el lugar de los demás” y aconseja que, cuando llegan, los problemas “hay que intentar cuidarse, acudir a los especialistas y hablarlo con la familia”.

Explica que él, ante la adversidad, lo que ha hecho es “intentar dar un giro al día a día, intentar plantarle cara, intentar echar actitud y positividad, y de lo malo intentar sacar lo mejor”. “Si intentas sacar tu mejor versión, al final contagias a los que tienes a tu alrededor”, asegura.

En la conversación afloran aspectos de su vida personal como que se ha ido a vivir a la Costa del Sol y ha abierto en Málaga un bar de tapas, ‘La tasca del Langui’, que tiene un aroma castizo y donde se pueden tomar callos a la madrileña y tortilla chulapa: “es mi rinconcito madrileño con aires del sur, un punto de encuentro donde degustar sin ninguna pretensión en la cocina”.

Otra dimensión humana que brota en esta entrevista es su faceta deportiva. No todo el mundo aún que ‘El Langui’ es también un deportista de éxito, que compite en boccia paralímpica, que ha sido campeón de la Copa de España y que, recientemente, ha logrado en Italia un bronce en individual y un oro en equipo: “es para mí una ilusión nueva, me ha cambiado la vida”. Y cuenta cómo el deporte le ha ayudado en la vida: “el deporte fue lo que a mí (cuando era niño), me ayudó a tirar hacia delante, a aprender a vestirme, a agacharme, a buscarme las mañas para ponerme de pie cuando caía”. “Todo eso lo hizo el fútbol porque yo quería ser uno más, integrarme, bajarme a jugar al fútbol y me daba herramientas para hacerlo”, comenta a la vez que, con sinceridad, reconoce que esta ilusión se trunca con 12 años: “No vas a ser futbolista porque los chicos ya empezaban a hacer equipos de fútbol y el deporte adaptado por aquel entonces no tenía tanta visibilidad como ahora”.

En la entrevista de Un café en las alturas cuenta también sus anécdotas con Carlos Santillana, el delantero centro del Real Madrid, al que idolatraba y que conoció en persona cuando, siendo niño, acudía a hacer rehabilitación al hospital de San Juan de Dios, cerca del Bernabéu. Y comenta también como, pese a esa admiración por el futbolista merengue, él se convirtió en aficionado del Atlético de Madrid.

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Y en esta conversación habla también de la obra de teatro que dirige y está representando en distintas ciudades de España, Campeones 2: si Lorca levantara la cabeza, y de su conexión con la música rap, que nunca abandona, puesto que está ya preparando dos conciertos únicos en Madrid.