Sánchez, tras el choque entre Díaz y Junts: "Quienes profieren declaraciones racistas y xenófobas son Feijóo y Abascal"

Junts ha roto toda relación con Sumar después de que la vicepresidenta del Gobierno y líder del espacio político, Yolanda Díaz, asegurara que el partido es "racista" y "clasista". Unas declaraciones que hicieron estallar al líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, que respondió a la ministra que se vaya a buscar los votos del PP si es que finalmente quiere repetir en el cargo. Pese a que JxCat ya dio por zanjada su vinculación con el PSOE, tras haber avalado la investidura de Pedro Sánchezy buena parte de su agenda legislativa, el jefe del Gobierno ha evitado este viernes entrar al trapo con los posconvergentes y ha cargado contra los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Yo a quien he escuchado proferir declaraciones racistas y xenófobas, vinculando la inmigracion con la inseguridad, ha sido a Feijóo y Abascal. Es un buen ejemplo de este proyecto político que en nada representa a la ciudadanía española, como es el que recientemente conocimos en Extremadura", ha despachado ante las preguntas de los periodistas, durante su comparecencia junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de la celebración de la primera cumbre entre los dos países en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.

Noticias relacionadas

Para Sánchez, el pacto alcanzado en Extremadura "cuestiona derechos de ciudadanía y la historia de la propia autonomía, que es una tierra de migrantes". Así, ha criticado que en el acuerdo se hable de desregulación, lo que para el jefe del Gobierno no es otra cosa que la pérdida de derechos y el debilitamiento del Estado del bienestar, al tiempo que se propoga acabar con los proyectos para las energías renovables ante un contexto de crisis climática. "El papel lo aguanta todo, pero les digo, como hemos hecho en otros momentos, que el Gobierno lo va a recurrir con toda la fuerza. Que los españoles tengan la total y absoluta garantía de que el Gobierno preservará sus derechos", ha ensalzado, no sin tachar el pacto de gobierno como "un bloqueo, un frenazo y una involución al desarrollo de Extremadura".