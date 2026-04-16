Crisis interna
Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso
EP
Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.
Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox solo le quedará explotar la vía judicial.
El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.
Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo" y confirmó que había presentado el citado recurso de alzada contra su expulsión.
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