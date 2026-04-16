El inicio de la nueva legislatura
Santiago Abascal, satisfecho del pacto con el PP en Extremadura: "Empezaremos a deshacer leyes"
El líder de Vox afirma que en Extremadura "no se va a arrancar un solo olivo, habrá prioridad nacional y se bajarán los impuestos"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado satisfecho por el pacto alcanzado con el PP de Extremadura para formar gobierno con María Guardiola. En el nuevo Ejecutivo de coalición, la formación ostentará una vicepresidencia de Desregulación, "que se va a encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias", y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
Durante su intervención en un acto preelectoral en Granada de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo recogido por Europa Press, Abascal ha felicitado al candidato extremeño de Vox, Óscar Fernández, y ha hecho extensiva su felicitación a María Guardiola, "porque a pesar de la confrontación política y a pesar de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo".
"No se va a arrancar un solo olivo"
"Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura no se va a arrancar un solo olivo; tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social", ha dicho.
Y en referencia a la fiscalidad, Santiago Abascal ha dicho que con el acuerdo de Extremadura entre PP y Vox, la comunidad "va a tener en los primeros tramos (del IRPF), que son los importantes, los impuestos más bajos de toda España, gracias al triunfo de Vox".
Contra los pactos "de traidores"
El líder nacional de Vox también ha dicho que va a haber un Gobierno en Extremadura que va a defender el campo y la industria "frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores, como es el pacto de Mercosur".
En este punto ha añadido que Vox puede garantizar que en Extremadura va a haber "una vicepresidencia de desregulación, que se va a encargar de empezar a deshacer leyes normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas"
"Estas y otras muchas cosas son las que hemos logrado con el apoyo que nos han dado los extremeños. Y estamos contentos, pero no estamos completamente satisfechos porque tenemos una ambición mucho mayor", ha señalado por último Abascal, que ha sentenciado que "cuanto más apoyo tenga Vox, más cosas cambiarán en Extremadura", ha dicho.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
- Tenerife da un nuevo paso para evitar los colapsos en la TF-5: el Cabildo acuerda el uso de 'grúas exprés' con la DGT
- La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife
- Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife
- El guachinche de Tenerife que ofrece comida casera y vino de cosecha propia en un entorno único: solo abre cuatro meses