Muere Arturo Lizón, exsenador socialista y primer Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

Un político de largo recorrido y que dejó huella. Arturo Lizón Giner ha fallecido en Mutxamel a los 87 años de edad después de una vida activa en la escena pública. Su trayectoria llegó a la relevancia más elevada entre 1993 y 1998, cuando ejerció como Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Fue la primera persona en ostentar este cargo después de la creación de la institución a través de una ley autonómica de 1988, en la época en la que Joan Lerma presidia la Generalitat con el PSPV-PSOE.

Este fue el partido de Arturo Lizón, que nació en Sella en 1938, estudió Derecho en la Universidad de Valencia y fue uno de los fundadores de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Alicante en los últimos años de la dictadura. En plena Transición se incorporó al primer Partido Demócrata Popular, ubicado en el centro liberal a través del liderazgo de Ignacio Camuñas.

La fecha de la desaparición del primer PDP, que se integró en la UCD de Adolfo Suárez (más tarde surgiría una escisión de este partido con las mismas siglas, pero con otros protagonistas), coincide con la incorporación de Lizón al PSOE, concretamente en 1977. Su despacho de letrado acogió la constitución de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals d'Alacant, integrada en el organismo homónimo creado a nivel preautonómico y que reunía a las fuerzas políticas de oposición al franquismo.

Poco después, en la primera legislatura del periodo democrático actual fue elegido senador por Alicante con el PSOE. Eso ocurrió en 1979 y en el siguiente mandato, que empezó en 1982, ejerció como vicepresidente primero de la Cámara Alta, donde agotó su estancia en 1993.

Aquel año fue nombrado Síndic de Gregues, cargo que mantuvo hasta 1998, cuando fue relevado por el también alicantino Luis Fernando Saura (natural de Dolores) ya en la etapa presidencial de Eduardo Zaplana, del PP. Tras esta etapa Lizón volvió a dedicarse a la abogacía.

Reacciones

Desde el Síndic de Greuges han emitido un comunicado lamentando la pérdida del primer presidente de la institución, cuyas banderas ondean a media asta en señal de duelo.

A su vez, en Mutxamel, localidad en la que Lizón residía y donde ha fallecido, su partido ha lamentado “profundamente” el fallecimiento de quien consideran un “referente del socialismo valenciano” y con una “trayectoria ejemplar” a sus espaldas.

En un comunicado firmado por Antonio Cachinero, secretario local de la formación y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, se valora el hecho de haber “contribuido con solvencia jurídica, serenidad y sentido de Estado al fortalecimiento del parlamentarismo y a la arquitectura institucional” del país. Cabe recordar que en el Senado Lizón también presidió la Comisión de la Constitución.

Lizón, además, ha fallecido siendo el presidente de la agrupación de su partido en Mutxamel, desde donde han dado importancia a su etapa como Síndic de Greuges. “Su elección para encabezar por primera vez esta institución simbolizó la confianza que despertaban su trayectoria, su criterio y su defensa constante de los derechos de la ciudadanía”.

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El velatorio tiene lugar desde este miércoles 15 de abril en el tanatorio Santa Faz de Sant Joan d'Alacant y el viernes día 17 se celebrará el acto de despedida en la capilla del mismo tanatorio a las 10 de la mañana.