Sumar inicia su 'ronda de contactos' para el decreto de vivienda sin aclarar con quién, sin foto y reduciéndolo a "conversaciones"

La 'ronda de reuniones' para negociar el decreto de vivienda que Sumar anunció en un acto de primer nivel y con ministros ha quedado reducida, una semana después, a unas "conversaciones" sin foto ni interlocutores claros. El socio minoritario de Gobierno ha anunciado este martes el inicio de esta ronda, aunque sin especificar la existencia de reuniones formales, tal como se planteó en un primer momento.

En un comunicado, Sumar anuncia que ha "iniciado este martes la ronda de contactos", que sin embargo han venido a reducir a simples "conversaciones", señalando que han estado a cargo del ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, y la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero.

La coalición de izquierdas convocó un acto la semana pasada donde el propio Urtasun insistió su voluntad de mantener reuniones presenciales específicas sobre el decreto de vivienda, más allá del "contacto permanente" que aseguró que ya se producía con los socios de Gobierno. En su intervención, también abrió la puerta a que pudieran asistir también miembros del PSOE como representantes del ala mayoritaria el Gobierno. Sin embargo, las expectativas puestas en estas citas se han visto completamente desinfladas.

Poco después del anuncio, el PP daba portazo a Sumar y anunciaba que no acudiría al encuentro, al considerar que el decreto era una forma de "tapar" la gestión del Gobierno en materia de vivienda. Tampoco desde el PSOE han mostrado interés alguno en participar de estas negociaciones, y este mismo martes, la diputada de Sumar y de los Comuns Aina Vidal les reclamaba involucrarse en esas negociaciones y "bajar al barro" para lograr convalidar la prórroga de los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027.

En su comunicado de este martes a las ocho de la tarde, aseguran que "Sumar agradece la buena predisposición mostrada por los dirigentes de las distintas fuerzas", aunque no especifican con quién han mantenido dichos contactos, después de que Junts -necesario para la mayoría- haya asegurado que no apoyará el decreto.

Fuentes del grupo parlamentario explican a este medio que ha habido contactos "con todos", asegurando que en algunos casos ha sido "presencial", en otros "por teléfono", y en otras ocasiones "estos días". Sin 'fotos' ni institucionalidad alguna, tal como perseguían en un primer momento.

La coalición de izquierdas vuelve a mantener su misma estrategia: evitar las críticas al partido de Carles Puigdemont -este martes llegaron a debatir si lanzarles un guiño absteniéndose de su ley para prohibir el burka como gesto conciliados- al tiempo en que insiste en cuestionar "que el Partido Popular no haya querido tan siquiera mantener un encuentro".

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Desde la coalición avanzan que "en los próximos días continuará la ronda con más grupos parlamentarios, con la intención de cerrar los apoyos necesarios antes de la votación de convalidación en el Hemiciclo". Sumar va a apurar los plazos para esta votación, y lo más previsible es que la lleve al 29 de abril, más de un mes después de la publicación del decreto en el BOE. Una horquilla temporal que han querido ampliar lo máximo posible para animar a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos de alquiler mientras el texto esté en vigor, antes de que el Congreso pueda tumbarlo.