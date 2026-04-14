La constitución de las Cortes de Castilla y León, en directo: sigue la elección del nuevo presidente de la Cámara

Las Cortes de Castilla y León celebran este martes, desde las 11.30 horas, su sesión constitutiva, un pleno clave que podrás seguir en directo en la web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. La Cámara autonómica echará a andar con la apertura formal de la XII Legislatura, surgida de las elecciones del pasado 15 de marzo, en una jornada decisiva para medir las alianzas reales con las que arranca la nueva etapa política en la comunidad.

En la sesión de hoy se elegirá la Mesa de las Cortes, el órgano que dirige el funcionamiento parlamentario y que marcará el primer reparto de poder de la legislatura. El foco político está puesto en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, antes de que los dos partidos se pongan de acuerdo sobre la gobernabilidad de Extremadura y Aragón, que celebraron sus elecciones antes que Castilla y León, aunque por ahora el pacto entre ambas formaciones solo afecta a la elección de la Mesa de la cámara autonómica, aún no han firmado un gobierno de coalición para la comunidad.

Así, en virtud del acuerdo PP-Vox en Castilla y León, los populares recuperan la Presidencia de la Cámara por primera vez en siete años y Vox tendrá la vicepresidencia primera. Ese pacto sitúa al segoviano Francisco Vázquez, secretario general del PP en la comunidad, como candidato a presidir las Cortes de Castilla y León. Según lo ya avanzado el pasado lunes, el PP también llevará a la soriana Rocío Lucas como secretaria de la Mesa, mientras que la zamorana Leticia García, hasta ahora consejera de Industria, Comercio y Empleo, asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en esta nueva etapa.

Un bloque sólido

El acuerdo entre populares y Vox dibuja una Mesa con dos representantes del PP, dos de Vox y dos del PSOE, de modo que los socialistas conservarían presencia en el órgano, pero sin capacidad para disputarle la Presidencia al bloque sellado entre la formación de Alfonso Fernández Mañueco y la de Santiago Abascal.

La constitución de la Mesa será la primera gran prueba de una legislatura marcada, una vez más, por la necesidad de pactos. Las nuevas Cortes estarán formadas por 82 procuradores y la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños; PP y Vox suman 47 y una (cada vez menos probable) gran coalición entre PP y PSOE, 63. La sesión de este martes servirá así para comprobar hasta qué punto ese acuerdo para la Mesa anticipa también la estabilidad política de los próximos meses y el camino hacia la investidura.

Con esta sesión, Castilla y León abre oficialmente una legislatura llamada a volver a marcar el paso político nacional por la capacidad de sus pactos para anticipar movimientos entre PP y Vox.

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Todo lo que ocurra en el hemiciclo, desde la apertura de la sesión hasta la elección de la Presidencia y del resto de miembros de la Mesa, podrá seguirse en directo en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.