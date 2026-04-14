El Congreso rechazará la ley de Junts contra el burka por incluir un traspaso competencial en seguridad a Cataluña

En el Congreso existe una mayoría parlamentaria para prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos. También existe otra mayoría que, por convicción o por necesidad, debatiría el traspaso de nuevas competencias a Cataluña. Lo que no existe es un espacio en el que ambos sectores coincidan. Y justo ahí ha ido Junts a buscar apoyos para una proposición de ley que prohibía el uso de esas prendas y contemplaba la delegación de competencias en materia de seguridad e identificación de personas a Cataluña. No han encontrado respaldo alguno.

"No podemos aceptar que en nuestras calles haya personas invisibilizadas, borradas por una práctica que es sumisión, humillación y esclavitud", ha dicho el diputado posconvergente Josep Pagès para defender la prohibición del burka y el niqab, antes de esgrimir también razones de seguridad. Lo ha hecho dos meses después de que su partido votara en contra de otra propuesta de Vox que buscaba el mismo objetivo. De la otra parte de la norma, la de las competencias, no ha dicho palabra alguna.

Y en esa mezcla, los posconvergentes se han ganado la crítica de todo el hemiciclo. PP y Vox, los únicos partidos cien por cien de acuerdo con prohibir el uso de ambas prendas, han denunciado las intenciones ocultas de Junts. "Lo que no podemos compartir es que un asunto tan sensible como este se utilice para introducir por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Cataluña", les ha afeado la diputada popular Cristina Teniente que, además, ha recordado que su formación tiene su propia ley que se debatirá próximamente.

"Utilizan el velo como pretexto, pero el verdadero tejido de esta ley no es la igualdad o la convivencia, es el deseo de una nueva cesión", le ha espetado la parlamentaria de Vox, Blanca Armario, a los siete diputados posconvergentes. Y, parafraseando a Miriam Nogueras, ha sentenciado: "Ni burka ni Junts". Cuatro palabras que le sirvieron a la portavoz de Junts para dar un portazo a la iniciativa de los ultras a mediados de febrero.

La "mala fe"

Al otro lado del hemiciclo, los partidos del Gobierno y sus aliados han estado más de acuerdo, o al menos no lo han criticado, con el traspaso de competencias. El problema, en este caso, ha sido el grueso de la norma, el burka y el niqab. Todos los partidos han mostrado su rechazo al uso de ambas prendas por la imposición que supone para las mujeres, pero han criticado la manera de abordarlo de los posconvergentes, ya que su prohibición podría llevar a que estas mujeres no salgan de sus casas.

Sin embargo, sí podrían respaldar que Cataluña gestiones las competencias en materia de seguridad e identificación de personas. "Necesitamos competencias, sí", ha admitido el diputado de Sumar Gerardo Pisarello antes de matizar que estas no deben ser para aplicar políticas de extrema derecha, como las relacionadas con el burka. "Si hubieran propuesto solo la delegación de competencias hubiesen contado con nuestro apoyo", ha admitido también la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta.

La parlamentaria de ERC Pilar Vallguera ha sido la más clara al denunciar la "incoherencia" de presentar una norma que mezcla ambas cuestiones, algo que ha tildado de "mala fe". "Deben pensar que para nosotros es una trampa. No le vamos a apoyar porque esto no es política, lo que están haciendo son titulares", le ha dicho a la bancada posconvergentes. No obstante, se abstendrán en la votación de este martes.

Comisión de estudio

Sin votar a favor, pero tampoco rechazando por completo la propuesta de prohibir el burka y el niqab se han mostrado el PSOE y el PNV. Ambas formaciones han apostado por una posición intermedia, recomendando la creación de una subcomisión de estudio que analice cómo atajar el uso de estas prendas sin provocar un perjuicio en las mujeres musulmanas que lo usan. "Si lo que les preocupa son las mujeres traten de comprender sus condiciones y desde ahí construyan sus propuestas", ha dicho la diputada socialista Andrea Fernández. No construyan "la casa por el tejado", les ha recomendado el parlamentario del PNV Mikel Legarda.