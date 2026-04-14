Alcaldesa de València
Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
La denuncia apunta a la posible recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en el Puerto
Claudio Moreno
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, junto a varias responsables municipales y del Puerto de Valencia, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Además de la alcaldesa, también están siendo investigadas dos concejalas de su equipo de gobierno —Rocío Gil y Paula Llobet—, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y varios trabajadores públicos.
El caso parte de una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís, que acusa a Catalá de haber coordinado procesos administrativos para recolocar a empleados del antiguo Consorcio Valencia 2007 en distintos organismos públicos. Este consorcio, en proceso de liquidación desde 2024, gestionaba infraestructuras vinculadas a la Marina de Valencia. Según la denuncia, durante ese periodo se habrían puesto en marcha varios procesos de selección casi simultáneos en el Ayuntamiento, fundaciones municipales y el Puerto.
Los denunciantes sostienen que algunas de estas convocatorias podrían haber sido diseñadas para beneficiar a extrabjadores del consorcio liquidado, permitiendo su incorporación a nuevos puestos públicos en el Puerto de València. Incluso se señala que ciertas plazas podrían haber estado adjudicadas de antemano. Un informe de la Intervención General del Estado también apunta a posibles irregularidades, al detectar que estos procesos podrían vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
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