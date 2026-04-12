Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente en La GomeraTiempo en TenerifeChina-CanariasVisita del papa a TenerifeCD TenerifeAlberto Vázquez FigueroaAgencia Tributaria
instagramlinkedin

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Sánchez felicita a Magyar por su victoria en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

El presidente del Gobierno felicita a los ciudadanos húngaros por unas elecciones "históricas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Europa Press

Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este domingo a Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría. A través de la red social X, el líder socialista reaccionó a los resultados en el país centroeuropeo, donde Magyar ha arrebatado el poder al ultranacionalista Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

"Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos", ha señalado el Presidente desde su perfil institucional.

Los líderes europeos reaccionan a los comicios

Sánchez no ha sido el único líder europeo en reaccionar a la victoria del partido conservador y europeísta Respeto y Libertad. El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha felicitado a Magyar por el triunfo. "Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida", ha señalado también en X.

Emmanuel Macron, por su parte, ha celebrado los resultados por el "apego" del pueblo húngaro a la Unión Europea. "Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", ha señalado el presidente francés en redes sociales.

Desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen se ha mostrado satisfecha de que Hungría retome "su camino a Europa" tras la victoria del partido opositor húngaro Tisza. "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirma la mandataria.

Meloni agradece a Orbán "la intensa colaboración de estos años"

En cuanto a Italia, Giorgia Meloni ha felicitado al candidato electo, deseándole en nombre del Gobierno italiano "un buen trabajo". Además, ha agradecido a Viktor Orbán "la intensa colaboración de estos años".

Noticias relacionadas

"Agradezco a mi amigo Viktor Orbán por la intensa colaboración de estos años, y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su Nación. Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que continuaremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los comunes desafíos a nivel europeo e internacional", ha indicado la presidenta de la República Italiana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve la fiesta de Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife
  2. El obispo de Tenerife desea que el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria estén juntos en la misa del papa
  3. La Nasa visita Tenerife para evaluar el HUC como punto clave en rescates de astronautas en el Atlántico
  4. El AD Mérida - CD Tenerife se verá gratis en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el partido por TV y en streaming
  5. La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
  6. Santa Cruz de Tenerife aplica mano dura contra el vertido incontrolado de enseres
  7. Las ampas de Canarias rechazan la nueva ley que garantiza la autoridad de los docentes: 'Es una norma vacía y redundante
  8. Bejía en La Laguna: cuidar la raíz

Sánchez felicita a Magyar por su victoria en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

Sánchez felicita a Magyar por su victoria en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

La Laguna inaugura ‘Documenta’ con un recorrido inmersivo por los tesoros del Archivo Histórico Municipal

La Laguna inaugura ‘Documenta’ con un recorrido inmersivo por los tesoros del Archivo Histórico Municipal

La Laguna impulsa el bienestar educativo entre jóvenes con unas jornadas centradas en el respeto y la convivencia

La Laguna impulsa el bienestar educativo entre jóvenes con unas jornadas centradas en el respeto y la convivencia

Las jornadas del FES ponen el foco en el protagonismo de las mujeres en el mundo del deporte

Las jornadas del FES ponen el foco en el protagonismo de las mujeres en el mundo del deporte

El Ayuntamiento de La Laguna habilitará 120 nuevos nichos en el cementerio de Valle de Guerra

El Ayuntamiento de La Laguna habilitará 120 nuevos nichos en el cementerio de Valle de Guerra

La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

El CD Santa Úrsula y el precio de no rendirse

El CD Santa Úrsula y el precio de no rendirse

La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López

La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López
Tracking Pixel Contents