Sánchez felicita a Magyar por su victoria en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este domingo a Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría. A través de la red social X, el líder socialista reaccionó a los resultados en el país centroeuropeo, donde Magyar ha arrebatado el poder al ultranacionalista Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

"Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos", ha señalado el Presidente desde su perfil institucional.

Los líderes europeos reaccionan a los comicios

Sánchez no ha sido el único líder europeo en reaccionar a la victoria del partido conservador y europeísta Respeto y Libertad. El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha felicitado a Magyar por el triunfo. "Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida", ha señalado también en X.

Emmanuel Macron, por su parte, ha celebrado los resultados por el "apego" del pueblo húngaro a la Unión Europea. "Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", ha señalado el presidente francés en redes sociales.

Desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen se ha mostrado satisfecha de que Hungría retome "su camino a Europa" tras la victoria del partido opositor húngaro Tisza. "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirma la mandataria.

Meloni agradece a Orbán "la intensa colaboración de estos años"

En cuanto a Italia, Giorgia Meloni ha felicitado al candidato electo, deseándole en nombre del Gobierno italiano "un buen trabajo". Además, ha agradecido a Viktor Orbán "la intensa colaboración de estos años".

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"Agradezco a mi amigo Viktor Orbán por la intensa colaboración de estos años, y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su Nación. Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que continuaremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los comunes desafíos a nivel europeo e internacional", ha indicado la presidenta de la República Italiana.