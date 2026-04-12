Ocho jefes de Gobierno y los vicepresidentes de Alemania y Reino Unido acudirán a la cumbre progresista de Sánchez en Barcelona

Pedro Sánchez y el PSOE llevan preparando durante semanas con mimo la cumbre progresista de Barcelona de la próxima semana en la que el presidente del Gobierno volverá a explotar su perfil internacional como la mejor baza política para consolidarse en el panorama internacional y también en España. El encuentro -organizado por Sánchez junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el líder del Partido Socialista Europeo, Stefan Löfven- congregará en España los próximos viernes 17 y sábado 18 al menos a ocho presidentes o primeros ministros de Europa, América y África; a altos mandatarios de la Unión Europea; al vicecanciller de Alemania, ministro de Finanzas y colíder del SPD, Lars Klingbeil, y al viceprimer ministro de Reino Unido y titular de Justicia, David Lammy. Todos alzarán la voz contra "el crecimiento de las fuerzas políticas autoritarias y de extrema derecha" en el mundo, según reza el programa del encuentro.

La llamada Movilización Progresista Global (Global Progressive Mobilisation, GPM) acogerá a más de 3.000 asistentes en la Fira de Barcelona con Sánchez como anfitrión. Como ha podido saber EL PERIÓDICO y sin descartar que pueda producirse alguna confirmación más la próxima semana, han asegurado ya su presencia en Barcelona ocho jefes de Gobierno: el presidente del Ejecutivo español; el de Brasil; la de México, Claudia Sheinbaum; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el premier de Barbados, Mia Amor.

Además, la cumbre reunirá a un buen número de mandatarios de la Unión Europea y a líderes de partidos socialistas o socialdemócratas en la oposición en Europa. Pedro Sánchez dispondrá de una plataforma privilegiada para volver a erigirse en la antítesis del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas, para proclamar su famoso No a la guerra, o para confirmarse como referente socialdemócrata internacional, algo que de momento le está dando más réditos fuera de España que dentro. El encuentro de Barcelona aspira a convertirse en el contrapunto de las políticas de Trump y de la llamada "internacional ultraderechista".

Ausencia de la oposición a Trump

De momento, el mayor vacío entre los asistentes a la cumbre lo ocupa la oposición a Trump en Estados Unidos. Sí ha confirmado el senador demócrata por Connecticut Chris Murphy o la exembajadora de EEUU en España durante el mandato de Joe Biden, Julissa Reynoso. La organización ha intentado contar con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hasta el último minuto. Su presencia de última hora no está del todo descartada, pero lo más probable será que envíe finalmente un mensaje de vídeo a los líderes que asistan a la cumbre.

También asistirán la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera; el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa; el exvicepresidente de la Comisión y responsable de la Política Exterior de la UE Josep Borrell; el vicecanciller de Austria, Andreas Babler; la viceprimera ministra de Eslovenia, Tanja Fajon; o la líder de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García. Será muy nutrida la representación de los líderes de los partidos socialistas europeos, casi todos en la oposición. Estarán, entre otros, el primer secretario del Partido Socialista de Francia, Olivier Faure, la secretaria general del Partido Socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersonn, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático italiano, el líder del Partido Socialista de Bélgica, Paul Magnette, el del PS de Portugal, José Luís Carneiro, o el presidente del Partido Socialdemócrata finlandés, Antti Lindtman.

La rotundidad de Sánchez en su choque con Trump y con Netanyahu, dos líderes muy impopulares en España y en Europa, ha causado un gran impacto en las últimas semanas en sectores progresistas europeos y americanos, así como en multitud de medios de comunicación internacionales, muchos conservadores, como el Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal o The New York Times. El presidente y líder del PSOE quiere aprovechar ahora la plataforma de Barcelona para consolidar su imagen internacional. Y también para proyectar una imagen potente en España justo un mes antes de las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo.

Pedro Sánchez, con un gran 'No a la guerra' detrás, en un acto del PSOE en Soria el pasado 7 de marzo. / Concha Ortega Oroz - Europa Pres / Europa Press

De hecho, el No a la guerra tuvo un papel importante en la movilización del electorado progresista en las elecciones de Castilla y León, como consideran en el PSOE. Los socialistas subieron en votos y en escaños tras los descalabros autonómicos de Extremadura o Aragón. Ahora, en Ferraz confían que esta firme posición vuelva a ser importante en la movilización de los progresistas andaluces dentro de un mes, a pesar de que los sondeos vaticinan un mal resultado para el PSOE.

Desde el comienzo de la guerra de Irán, Sánchez ha multiplicado sus contactos con dirigentes europeos o de Oriente Próximo. Esta misma semana, volverá a lucir perfil internacional en un nuevo viaje a China, donde ya es visto como uno de los principales referentes contra la unilateralidad de Donald Trump en Europa.

El presidente del Gobierno y su equipo más próximo están convencidos de que están acertando con esta apuesta. De hecho, cada vez proclaman con más énfasis que el presidente no está solo, sino que "fue el primero que se movió hacia la defensa de la legalidad internacional y se posicionó rotundamente hacia la guerra", una posición hacia la que ha ido posteriormente virando la mayor parte de Europa, según añaden en Moncloa.

El PP tiene una posición ambigua cuando no declaradamente a favor de la guerra

En contraposición, resaltan los socialistas, el Partido Popular mantiene "una posición ambigua" cuando no "declaradamente a favor de la guerra, como escribió en sus redes sociales la portavoz adjunta popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo".

La cumbre de Barcelona acogerá distintos paneles el viernes y el sábado sobre la lucha por la democracia y contra el autoritarismo, feminismo, justicia social y desigualdad salarial, comercio justo, vivienda asequible... La capital catalana presumirá de tener un alcalde socialista, Jaume Collboni, un presidente autonómico socialista, Salvador Illa, y a Sánchez como presidente del Gobierno de España. Todos ellos estarán en la GPM. El sábado, antes de la clausura, se organizarán algunos paneles importantes y se producirán los discursos de los principales líderes políticos ante el plenario, con el cierre a cargo de Lula da Silva y Sánchez. Tampoco faltará en Barcelona el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ya se opuso a la guerra de Irak como líder del PSOE y después como presidente, hace ya de 23 años.

Barcelona será también sede para algunos actos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El palacio de Pedralbes acogerá el viernes la cumbre España-Brasil, presidida por Sánchez y Lula y con la presencia de ministros de ambos estados. Además, el sábado, tendrá lugar la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reunirá al Ejecutivo español con varios líderes internacionales, incluida Claudia Sheinbaum. La última visita de un presidente mexicano a España se produjo en 2018, antes de que las relaciones entre ambos países se enturbiara por la reclamación de México de que el Rey de España pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista de América.