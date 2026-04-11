Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura

Álvaro Sánchez Cotrina se ha proclamado este sábado nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, el cuarto líder del partido en la región en 40 años. Según ha podido saber este diario, el alcalde del municipio cacereño de Salorino ha conseguido hacerse con las riendas del partido al imponerse a su rival, la diputada autonómica Soraya Vega. De esta forma, el a su vez secretario provincial del PSOE de Cáceres se convierte así en el primer militante de la provincia cacereña que llega al máximo órgano de la formación.

Cabe destacar que estas elecciones internas socialistas, en la que estaban llamados a votar un total de 9.366 afiliados, se han desarrollado en el marco del 16º Congreso Extraordinario Regional, que se celebrará el próximo 25 de abril en la capital extremeña, y de donde saldrán los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Regional, que debe coger las riendas del partido en un momento crucial para su futuro.

La federación socialista extremeña trata de rehacerse tras el duro golpe de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, adelantadas por María Guardiola al no lograr un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos. Aquel resultado abrió una crisis profunda en el PSOE de Extremadura, que firmó su peor dato histórico al perder diez escaños y sufrió un fuerte desgaste político tanto dentro como fuera de la comunidad.

Ese importante retroceso acabó precipitando la dimisión de Gallardo y, tras su salida, Ferraz designó una comisión gestora provisional dirigida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con el objetivo de pilotar la organización hasta la celebración de unas primarias con las que devolver la voz a la militancia y restablecer una dirección con respaldo interno.

El perfil del vencedor

Álvaro Sánchez Cotrina ha salido de las primarias como el nuevo referente del PSOE extremeño apoyado en un perfil muy orgánico, municipalista y de partido. Líder provincial en Cáceres, ha llegado al desenlace del proceso reforzado además por su capacidad para extender apoyos en Badajoz, especialmente tras integrar en su candidatura al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y a Blanca Martín, que contaba con respaldo en una agrupación clave como la de Mérida. Esa habilidad para tejer alianzas ha sido una de sus principales bazas en una contienda marcada por la necesidad de recomponer el socialismo extremeño.

Nacido en Cáceres en 1986, graduado en Derecho por la UNED y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura, Sánchez Cotrina ha construido su trayectoria desde el territorio. Alcalde de Salorino desde 2011, dio el salto a la Diputación de Cáceres en 2015, donde asumió distintas responsabilidades de gobierno hasta 2023 y ganó visibilidad en áreas ligadas al reto demográfico, la cultura, el desarrollo sostenible o el turismo. Ese recorrido, muy vinculado a la gestión local y provincial, le permitió consolidar una red de apoyos entre alcaldes y concejales para proyectarse como un dirigente conocedor de la organización y de la realidad de la Extremadura rural.

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Su ascenso culminó en 2025 con su llegada a la secretaría provincial del PSOE de Cáceres, en sustitución de Miguel Ángel Morales, ya en plena fractura interna del partido. En esta carrera regional ha defendido un discurso centrado en la unidad, la integración y la reconstrucción de la organización, con la vista puesta en el ciclo electoral de 2027. En el partido se le atribuye un estilo moderado, educado y fiable, una imagen que ha tratado de convertir en fortaleza en un momento especialmente delicado para los socialistas extremeños.