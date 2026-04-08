Feijóo se compromete a dejar la Presidencia en su primer año si no hay una bajada general de impuestos

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este miércoles en un acto en Madrid a bajar los impuestos de manera tajante si llega al Gobierno. E incluso expresó su firme compromiso de abandonar la Presidencia el primer año si no logra "que no se paguen tantos impuestos", como en la actualidad, donde según cifró el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado hasta cien nuevos tributos. "Si no se cumple eso dejaré de ser presidente, doy mi palabra, y hasta el momento siempre he cumplido mi palabra", afirmó, fuertemente ovacionado por los asistentes al acto organizado por el PP con distintos representantes de la sociedad civil.

El líder de la oposición escuchó primero un coloquio bajo el lema "Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez" con los empresarios Anabel Fernández y Emilio Froján, el ganadero Sergio Mateos, la ama de casa Marina Fernández Bravo y el presentador de esRadio y director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, quien recabó los mayores aplausos defendiendo una radical bajada de impuestos. "Hay que deshacer más que hacer", le recomendó a Feijóo de cara al futuro, y el presidente del PP aseguró luego haber "entendido" el mensaje, tras bromear señalando que tenía entendido que el periodista "me da bastante caña".

Feijóo pretendió curarse en salud asegurando que "sé que mucha gente se ríe cuando decimos que vamos a bajar los impuestos", una posible alusión velada a las subidas impositivas en el último Gobierno del PP, el presidido por Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, que no terminó de concretarse. A partir de ahí, y siguiendo la filosofía del lema del acto, el presidente de los populares sostuvo la tesis de que es posible rebajar sustancialmente los impuestos y mantener o incluso mejorar los servicios públicos. Aunque admitió que se trata de un enunciado "simple de explicar, pero difícil de entender". El líder de los populares puso como ejemplo de ello lo que ocurre en las comunidades gobernadas por su partido, lo que ejemplificó específicamente en la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía.

"Cunde una sensación de empobrecimiento"

El ex presidente de la Xunta de Galicia afirmó que "con lo que pagamos más de impuestos se tendría la capacidad de hacer la compra durante dos años y medio", señaló que es en los hogares donde "cunde la sensación general de empobrecimiento" y sintetizó todo ello en un eslogan: "Este es el Gobierno de la inflación y de la corrupción; tú pagas y ellos se lo llevan", sentenció.

El compromiso fiscal de Feijóo para su eventual Ejecutivo, según explicó, incluye bajar el IRPF desde el primer año de ese Gabinete, bonificarlo a los jóvenes en los cuatro primeros años que tengan de empleo o eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, o extender la bonificación del impuesto de sucesiones de las comunidades que gobierna el PP, al que se volvió a referir como "el impuesto a la muerte". Para Feijóo, en definitiva: "Bajar impuestos no es una cuestión ideológica, es de justicia".

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Por lo demás, Feijóo aseguró que las medidas de choque contra los efectos de la guerra en Irán -las contenidas en el decreto que se convalidó en el Congreso de los Diputados con la abstención del Grupo Popular- podrían quedarse cortas en muy poco tiempo si el conflicto desatado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán continúa. O, en sus propias palabras: "Si no somos capaces entre todos de parar definitivamente la guerra". Por ello, volvió a proponer rebajar el IVA de los alimentos, al 5% en el caso de los alimentos básicos como la carne o el pescado o las conservas.