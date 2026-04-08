China confirma la visita de Sánchez, la cuarta en cuatro años, con agenda de "alto nivel"

Pekín confirmó este miércoles la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, del 11 al 15 de abril de acuerdo a la Cancillería china, la cuarta en cuatro años, durante la que será recibido por el presidente, Xi Jinping, y que servirá para "intercambiar puntos de vista en profundidad" sobre las relaciones bilaterales y asuntos de interés común.

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning señaló hoy en rueda de prensa que esta nueva visita se produce tras otros intercambios recientes de alto nivel, como los realizados el pasado año por el rey de España, Felipe VI, y el propio jefe del Ejecutivo, y la enmarcó en la continuidad de los contactos entre ambos países.

Según la vocera, España es un "importante socio de cooperación" para China dentro de la Unión Europea, y destacó que las relaciones bilaterales han mantenido un desarrollo "a alto nivel" en los últimos años.

Mao agregó que Pekín está dispuesto a aprovechar la visita para "profundizar la confianza política mutua", reforzar la cooperación en distintos ámbitos y ampliar la coordinación en foros multilaterales.

Durante su estancia, Sánchez también mantendrá encuentros con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, con quienes abordará cuestiones de interés compartido.

La visita se enmarca en una agenda exterior intensa para Sánchez en abril, en la que también participará en otras citas internacionales y abordará cuestiones como la situación en Oriente Medio y las tensiones comerciales globales.

España y China mantienen una asociación estratégica integral y han reforzado en los últimos años sus vínculos económicos, con cooperación en sectores como la automoción, la energía o la tecnología, en un contexto marcado por fricciones comerciales entre la Unión Europea y el país asiático.