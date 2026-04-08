CASO BEGOÑA GÓMEZ
La Audiencia madrileña confirma la decisión de Peinado de no citar a Aldama en el caso Begoña Gómez: "No es útil"
"No se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal, únicamente se mencionan hipótesis, presunciones o conjeturas”, afirman los magistrados
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la que acordaba que no había lugar a citar al comisionista de las mascarillas Víctor Gonzalo de Aldama en calidad de testigo en el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según especifica un auto de 24 de marzo, al que ha tenido acceso esta redacción.
La resolución de Peinado fue recurrida por la acusación popular inificada y ahora la Audiencia Provincial de Madrid la ratifica porque dicha testifical no se considera, recoge el auto, “útil para esta investigación” ni “sirve para dirigirla hacia la averiguación de los delitos que se investigan en este procedimiento”.
"No se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal, únicamente se mencionan hipótesis, presunciones o conjeturas”, afirman los magistrados sobre la petición de las acusaciones populares. Por ello, consideran la decisión del magistrado instructor “conforme a derecho”.
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