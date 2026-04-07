REAL DECRETO ALQUILER
El PP planta a Sumar en la reunión sobre el decreto de vivienda: "No taparemos el desastre del Gobierno"
El socio minoritario del Gobierno anunció una serie de reuniones con partidoas para recabar apoyos al real decreto de prórroga de contratos de alquiler
24 horas después del anuncio de Sumar de abrir una ronda de reuniones con partidos para buscar apoyos al real decreto de vivienda, que permite la prórroga de contratos de alquiler durante dos años, el PP cierra la puerta a cualquier posibilidad de apoyarla y traslada que no acudirá a la convocatoria del ala minoritaria del Gobierno.
El PP ha trasladado al grupo parlamentario de Sumar su rechazo a asistir, al considerar que " los ciudadanos no tienen que pagar la incompetencia de este Gobierno en materia de vivienda", según destacan fuentes populares, después de que el grupo parlamentario de Yolanda Díaz haya contactado con la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
"Nuestra postura sobre este real decreto ley es de sobra conocida", destacan desde el PP. "Si la política en materia de vivienda del Gobierno es desastre, que la cambien, pero no pretendan que la gente les ayude a taparlo".
"La solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos*. La crisis de la vivienda no es un problema coyuntural, sino estructural, y este real decreto no ofrece soluciones realistas", detallan desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.
El decreto de vivienda salió a la luz después de un Consejo de Ministros convulso, y ante el rechazo del PSOE de incluir estas medidas en el paquete de medidas del escudo social para paliar la crisis inflacionista derivada de la guerra de Irán.
Desde entonces, el ala minoritaria del Gobierno ha hecho llamamientos a los inquilinos para solicitar la prórroga de contratos de alquiler ante la previsión de que el texto decaiga cuando vaya al Congreso de los diputados, algo que sucederá en las próximas semanas. Algunos de los socios del Gobierno, como Junts, ya han mostrado su rechazo al decreto, imposibilitando así su entrada en vigor.
La coalición de izquierdas trata de explorar ahora los apoyos para que salga adelante; una labor que hace en solitario, ante la pasividad del ala socialista del Gobierno, que no se ha implicado en esas negociaciones.
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