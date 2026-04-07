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Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, hoy en directo | Declaraciones en el Tribunal Supremo y última hora del caso mascarillas
El juicio contra Ábalos se inicia con la desvinculación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres de la trama
El hijo de Ábalos niega “ser custodio de nada ni de nadie” y asegura que fue su propio dinero el que le prestó a su padre
El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020. El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.
Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves del juicio.
Ángeles Vázquez
El hijo de Ábalos niega "ser custodio de nada ni de nadie" y asegura que prestó su propio dinero a su padre
El primer testigo en comparecer en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama fue el hijo mayor el expolítico socialista, Víctor Ábalos, quien ha asegurado que el dinero que le prestó a su padre siempre fue suyo, obtenido con su labor de intermediación para empresas colombianas. "No soy custodio de nada ni de nadie", ha afirmado categóricamente el testigo.
Un "nexo corruptor" une los grandes escándalos judiciales
De las mascarillas a los hidrocarburos pasando por las adjudicaciones.
Ángeles Vázquez
Solo en 2025 fueron procesadas 106 personas por estos delitos en España
La corrupción más allá de Koldo o la Gürtel: solo en 2025 fueron procesadas 106 personas por estos delitos en España.
El PP vuelve a citar a la esposa de Santos Cerdán el próximo jueves en la 'comisión Koldo' del Senado
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha establecido la comparecencia de Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para el próximo jueves 16 de abril, después de que no pudiera acudir esta semana por motivos de "salud". En una rueda de prensa desde el Senado, Alicia García ha denunciado la "burla" que, a su juicio, ha perpetrado Francisca Muñoz al Senado por aducir un informe médico para ausentarse este lunes por segunda vez de esta comisión, cuando han salido a la luz "fotos disfrutando de la Semana Santa navarra, tomadas el día anterior a ese escrito médico".
Ángeles Vázquez
Joseba García también ha respondido a preguntas de su abogada --que también es la de Koldo y su ex mujer Patricia Úriz-- a quien ha asegurado que conoció a Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos, una vez esta comenzó a trabajar en Ineco, pero nunca fue su jefe. Sí ha reconocido que le llamó para ayudarla a rellenar los partes de Ineco "que la verdad para rellenarlos hay que hacer un máster", según su testimonio.
Igualmente, ha reconocido también que con Jésica Rodríguez tuvo una muy buna relación de compañeros de trabajo. Por eso le hacía favores personales, como la entrega de dinero de parte de Aldama, con quien se ha llegado a reunir unas ocho veces en relación con la compra de un coche, "la peor" que ha hecho en su vida por los arreglos tuvo que realizarle, dijo.También ha reconocido que pagó un par de dos mensualidades del piso que Jésica Rodríguez, de la que él sabía que podría tener "algo" con Ábalos, porque se lo pidió su hermano Koldo.
Cristina Gallardo
A continuación ha comparecido el empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, y luego el hermano de Koldo García, Joseba García. El primero solo ha contestado para admitir que realizó unas pruebas médicas en el Ministerio de Transportes, mientras que Joseba ha intentado responder a todo con un "no voy a contestar a nada por consejo de mi abogada", que comparte con su hermano Koldo, la letrada Leticia de la Hoz.
Ángeles Vázquez
El hijo de Ábalos, a escena
El primer testigo en comparecer en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama fue el hijo mayor el expolítico socialista, Víctor Ábalos, quien ha asegurado que el dinero que le prestó a su padre siempre fue suyo, obtenido con su labor de intermediación para empresas colombianas. "No soy custodio de nada ni de nadie", ha afirmado categóricamente el testigo.
Durante su comparecencia el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha tenido que recordar a la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, que el testigo venía en declarar en relación con el procedimiento no con sus cuentas ni sus negocios. Aun así, Víctor Ábalos ha tenido que señalar que su actividad empresarial se centra en Colombia y que no dispone de ningún teléfono encriptado ni usaba ese mensaje con Koldo García, que cuando decía "café" se refería a "café colombiano, que como a otras muchas personas, le gusta mucho".
Según Víctor Ábalos, cuando su padre se divorció su situación cambió y le tuvo que prestar dinero, pero era dinero suyo, procedente de su actividad empresarial, no de su padre. Ha añadido que tuvo que pedir un préstamo para poder pagarle. Y ha negado cualquier pago a Koldo García, aunque ha admitido que intentó contratar por 1.500 a Patricia Úriz, entonces esposa de Koldo García, cuando este y su padre abandonaron el ministerio.
¿Qué se juzga?
Se juzgan delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con un 'pelotazo' que los investigadores han cifrado en 16 euros en contratos de compra de mascarillas para varias administraciones públicas y la obtención de dádivas, que incluyen el disfrute de inmuebles en la capital y en la costa y "enchufes" para parejas del ministro en empresas públicas.
Un mes de juicio
Está previsto que los tres procesados declaren a finales de este mes, una vez se sustancie la prueba testifical y documental en este primer juicio contra la denominada trama Koldo, el primero que se centra en supuestos delitos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos se enfrenta a una pena de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que para Koldo se piden 19 años y medio y 7 para Aldama, una reclamación de condena mucho más baja por su colaboración con la justicia.
Cristina Gallardo
Así es el tribunal
Un total de siete magistrados analizan desde este martes las acusaciones contra los tres acusados, que además del que fue secretario de Organización del PSOE son su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Las sesiones se inician con la fase de testigos, que tras la lectura de los testimonios por escrito ha estrenado el primogénito del exministro, Víctor Ábalos. Este martes también están citados su expareja Jésica Rodríguez y Joseba, el hermano de Koldo, además de otros testigos.
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