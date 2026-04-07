PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El hijo de Ábalos: "No soy custodio de nada. No soy testaferro de nadie "

El primer testigo en comparecer en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama fue el hijo mayor el expolítico socialista, Víctor Ábalos, quien ha asegurado que el dinero que le prestó a su padre siempre fue suyo, obtenido con su labor de intermediación para empresas colombianas. "No soy custodio de nada ni de nadie", ha afirmado categóricamente el testigo.