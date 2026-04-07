DIRECTO | Segundo día del juicio sobre la trama Kitchen / Sara Fernández

DIRECTO | Segundo día del juicio sobre la trama Kitchen

El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y su entonces 'número dos', Francisco Martínez, se coordinaron este lunes para imitar en el primer día del juicio de la Operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional, la estrategia que llevaron a cabo en el caso de las mascarillas que se juzga en el Tribunal Supremo el socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de acusar a los agentes que les han investigado de 'manipular' pruebas en su contra. En concreto, achacaron a los uniformados de la Policía haber incluido en la causa solo los audios que les perjudican, sin facilitar el resto de las grabaciones aprehendidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, algunas de las cuales, sospechan, podrían afianzar su defensa. Más información