Sánchez, vestido de la selección nacional de fútbol, presume de los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social

"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!"

De esta manera ha presumido el presidente del Gobierno de la cifra que se da a conocer este lunes. Lo ha hecho a través de la red social X en un vídeo en el que aparece vestido con la camiseta de la selección española de fúbtol con el número 22 y la siguiente frase sobreimpresionada: "22 millones de empleos".

El mensaje de Pedro Sánchez se publicó a las 8:22 horas, después de que casi una hora antes publicase un mensaje críptico en el que solo decía: "22". Por costumbre, los datos de paro y de afiliados a la Seguridad Social que ofrecen, respectivamente, el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social, se dan a conocer a las 9.00 horas del segundo día laborable de cada mes.

El presidente del Gobierno vuelve a enlazar el patriotismo con las políticas del Gobierno, como viene haciendo desde que enarboló el No a la guerra, después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar a Irán hace ya más de un mes. Desde entonces, defiende la "soberanía nacional" y el "orgullo de ser español" por mantener una postura firme y diferenciada de parte de Europa y del mundo occidental y como contraposición también al PP y a Vox. Así lo ha dicho en el último Pleno del Congreso, cuando compareció para explicar la posición de España ante la guerra, o también en distintos actos de partido en la campaña electoral de Castilla y León.

Tras el mensaje del presidente en las redes sociales, distintos ministros del Gobierno han reiterado el mensaje del jefe del Ejecutivo.

Los positivos datos que ha dado a conocer el Gobierno tras el mensaje de Sánchez detallan que el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en casi 3,4 millones desde 2018. Y que el ritmo de creación de empleo se ha acelerado en marzo: los afiliados han crecido en más de medio millón en el último año.

"La creación de empleo de España supuso en 2025 la mitad de la de la Unión Europea y la Comisión Europea estima que España seguirá creando empleo a un ritmo similar en 2026", continúa.

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Por último, esta información destaca que el empleo femenino marca un máximo histórico con casi 10,4 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, 1,8 millones más que en 2018, cuando Pedro Sánchez tomó las riendas del Gobierno.