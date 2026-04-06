Juan Bravo: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel"

"El Partido Popular de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel". Con esta tajante frase trató de zanjar este lunes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, la posición del primer partido de la oposición sobre el juicio que sienta en el banquillo al ex ministro popular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y al que fuera su número dos, Francisco Martínez Vázquez, y por el que desfilarán como testigos el expresidente Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

Bravo, que en todo momento mostró su "respeto" por las eventuales decisiones judiciales que se deparen de la vista, y que evitó mencionar a Fernández Díaz durante toda su intervención, marcó así distancias con la presunta trama de espionaje desde el aparato del Estado y con participación de altos mandos de la Policía Nacional: "Feijóo no tiene a nadie en su equipo salpicado por casos de corrupción, y mientras fue presidente de la Xunta ninguno de sus consejeros estuvo implicado en una trama de corrupción".

Algo esto último, no tardó en añadir, muy distinto a lo que a su juicio ocurre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bravo solo se pronunció sobre el juicio a la trama Kitchen a preguntas de los periodistas, mientras que buena parte de su intervención inicial en la sala de prensa de Génova la dedicó a glosar el juicio por el 'caso mascarillas', que también comienza esta semana, y que sienta en el banquillo al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su íntimo colaborador, Koldo García.

Sobre esta última trama, afirmó que se trata de "dinero de los españoles" empleado "en beneficio de causas políticas". Preguntado sobre si podía decirse lo mismo del escándalo Kitchen, donde presuntamente se emplearon los recursos del Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Bravo se limitó a reiterar su respeto por lo que puedan decidir cuando termine la vista los jueces de la Audiencia Nacional.

Además, el vicesecretario del PP presumió en varias ocasiones de que su formación "ni insulta a los jueces ni habla de lawfare", en un claro dardo velado al PSOE, y concluyó que a nivel político casos como Kitchen o la trama Gürtel ya "tuvieron sus consecuencias", citando expresamente la moción de censura del verano de 2018 por la que Sánchez logró suceder a Rajoy en la Moncloa.

Bravo se ciñó, por tanto, a un argumentario basado en que, como él mismo dijo: "Condenamos, sin ningún tipo de matiz, cualquier caso de corrupción". Y no se salió de ahí. Ni siquiera quiso comentar, a preguntas de los informadores, la entrevista de este fin de semana de Bárcenas en El Mundo en la que el ex tesorero y en su día senador del PP apuntaba a que el operativo de Kitchen no hubiera sido posible sin que el ministro Fernández Díaz recibiera órdenes de instancias superiores.

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