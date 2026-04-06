El PSOE intenta 'in extremis' que se impute a Cospedal y que se juzgue al PP por aprovecharse de la Kitchen

La abogada Gloria de Pascual, que representa al PSOE en el juicio de la Kitchen que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional en sus cuestiones previas, ha presentado ante el tribunal un incidente de nulidad cuya finalidad es "la retracción de las actuaciones" en relación a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del empresario Ignacio López del Hierro o que se abra "una instrucción suplementaria" al considerar que han surgido "elementos probatorios nuevos", en concreto, grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Asimismo, la letrada ha reclamado a los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló que se considere al Partido Popular partícipe a título lucrativo del supuesto espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas para que este no tirara de la manta e impedir que reconociera la existencia de una caja B en la formación política entonces encabezada por el expresidente Mariano Rajoy.

El exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (s), ex secretario de Estado de Seguridad, sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional. / Javier Lizon / EFE

De Pascual ha argumentado que los audios se han incorporado después del auto de cierre de la instrucción y de apertura del juicio oral, motivo por el que ahora los esgrime para intentar lograr la imputación de Cospedal, pese a que ya se rechazó en instrucción, decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

“Los referidos elementos probatorios nunca han sido valorados por la autoridad judicial”, ha argumentado refiriéndose al oficio policial que sostiene nunca se incorporó al expediente judicial.

Los audios de Villarejo

En su intervención, la letrada ha insistido en que no ha tenido acceso a los audios para poder realizar su escrito de acusación, porque no estuvieron a disposición de las partes hasta este mismo año.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha intervenido para evitar que la letrada siga leyendo el escrito que tiene preparado y ha insistido en la prioridad de la "oralidad" en los juicios y en lo innecesario que resulta para el trámite de cuestiones previas el detalle con el que reproducía los audios y los elementos concretos por los que propone la imputación de Cospedal. "La cuestión ya la ha expuesto", le ha señalado la magistrada en varias ocasiones.

Madrid. 06.04.2026. Juicio sobre la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares / José Luis Roca / EPC

Ello no ha impedido que Gloria de Pascual continuara. "Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la misma, desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”, ha insistido para señalar que en ellos aparece la reunión que se mantuvo en septiembre de 2014, en el despacho de Cospedal en el PP, en el que se trataron temas como la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos y el pago de 2.000 euros al mes.

Muy dura con la abogada

La presidenta del tribunal se ha mostrado muy dura con la representación del PSOE. “Perdone no es correcto que se dirija así a la Abogacía del Estado, que se sienta justo a su lado”, ha afirmado después de que la letrada calificara de “sorprendente” que no se investigaran ciertos aspectos que considera que las acusaciones “ha hecho dejación de funciones”.

La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo por el caso Kitchen / EFE

Tanto ha presionado la presidenta a la representación del PSOE, que la abogada no ha dedicado más de una hora a la exposición de sus cuestiones previas. La acusación de Podemos renunció a plantear ninguna, por lo que le llegó el turno de las defensas.

Fernández Díaz

El primero en intervenir ha sido Jesús Mandri, abogado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos relativos a la falta de conexidad de la Kitchen con el resto del caso Tándem, en el que se ha investigado los encargos al excomisario José Manuel Villarejo. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”.

"Nunca se debió incoar una pieza separada, porque nunca hubo un encargo a Cenyt", el entramado empresarial de Villarejo al que se recurrió en el resto de causas en la que se dividió la matriz, ha insistido el letrado.

La segunda alegación de la defensa del exministro pasó por señalar que la causa ha tenido “dos años y siete meses de instrucción y ha estado en secreto total durante dos años y seis meses. Por eso solicitamos la nulidad de todos los autos por una inexistente motivación al acordar la apertura de la causa y su secreto”.