Podemos se abre ahora a negociar una alianza con IU en Por Andalucía "sin condiciones"

Fue el propio candidato de Podemos en Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien abrió este domingo la puerta a una alianza con IU enmarcada en la coalición Por Andalucía. La dirección estatal del partido morado ha ratificado esa mano tendida este lunes, reivindicando la necesidad de un pacto que permita a las formaciones de izquierdas concurrir unidas a los comicios del próximo 17 de mayo. "Lo que me traslada la dirección andaluza es que no se han puesto ningún tipo de condiciones", ha dicho el coportavoz nacional Pablo Fernández.

A escasos días de que se venza el plazo para registrar coaliciones, la dirección de Podemos ha bendecido el paso dado por Delgado. "Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato y de la dirección andaluza que ya han expresado la total mano tendida a [Antonio] Maillo en el marco de Por Andalucía", ha dicho Fernández en una rueda de prensa desde la sede en Madrid del partido. Además, ha dicho que ahora está en manos del coordinador general de IU dar una respuesta a su oferta.

"En cuanto a condiciones y requisitos no hemos puesto absolutamente ninguno. Lo que me traslada la dirección andaluza es que no se han puesto ningún tipo de condición ahora mismo. Lo que se ha trasladado es que tenemos esa mano tendida para alcanzar ese acuerdo en el marco de Por Andalucía y que para eso hay que tener conversaciones y negociaciones que todavía no se han producido y estamos esperando la respuesta", ha recalcado antes de señalar que si se producen estas negociaciones hay que ser "optimista" de que se alcanzará una alianza.

Además, Fernández ha dejado claro que es la propia dirección morada en Andalucía y el candidato quienes están negociando el acuerdo con el objetivo de "desalojar a [Juan Antonio] Moreno Bonilla". "Quedan unos días y lo que esperamos es que esas negociaciones puedan llevarse a cabo", ha sentenciado. En concreto, es este viernes, 3 de abril, cuando terminará el plazo para registrar coaliciones para los próximos comicios.

Contra el Gobierno

El portavoz morado también ha aprovechado para denunciar la detención de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio la pasada semana. "Las redadas son una práctica habitual y recurrente que suceden a diario", ha dicho Fernández antes de anunciar que exigirán la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien ha dicho que debería haber sido "cesado" hace tiempo.

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También ha arremetido contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que negó que hubiera una "base racista y discriminatoria" en la actuación policia. Además, ha explicado que han registrado una batería de preguntas al Gobierno para que se aclare qué ocurrió y se depuren responsabilidades; una proposición no de ley en la que exigen que las miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciban una formación antirracista.