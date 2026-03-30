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Fallecimiento

Muere a los 89 años Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González

El actual responsable de la cartera, José Manuel Albares, ha destacado su figura como "servidor público ejemplar"

Carlos Westendorp, en una imagen de archivo.

Carlos Westendorp, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Madrid

El que fuera ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, Carlos Westendorp, embajador en Washington y también ante la ONU, ha fallecido este lunes.

Según ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las redes sociales, fue una "figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar".

Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz "representa los mejores valores de nuestra diplomacia. Mi pésame a sus seres queridos", ha añadido Albares.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó en 1997 y 1998 en el gabinete de Westendorp, cuando este ejercía como Alto Representante de la ONU para Bosnia-Herzegovina tras los Acuerdos de Dayton.

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