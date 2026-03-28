Oltra vuelve a la primera línea con el juicio oral en el horizonte y sin resolución antes del ciclo electoral

El regreso de Mónica Oltra a la primera línea política como candidata a la alcaldía en el Ayuntamiento de València se produce con una causa judicial plenamente abierta y en una fase procesal que difícilmente permitirá despejar su situación antes del próximo ciclo electoral. La exvicepresidenta de la Generalitat prepara su candidatura consistorio al frente de Compromís mientras afronta la apertura de juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor tutelada mientras ella dirigía la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El paso político que se ha anunciado este sábado en el congreso de Iniciativa, una de las patas de Compromís, se produce en paralelo a un momento procesal especialmente relevante. La causa contra Oltra y otras doce personas más ya no se encuentra en fase de investigación ni en discusión sobre su archivo, sino en la antesala del juicio, con los escritos de acusación y defensa aún pendientes y sin fecha fijada para la vista oral.

Un proceso judicial largo y contradictorio

La situación judicial actual es el resultado de un recorrido procesal prolongado en el tiempo y que ha atravesado varias decisiones contradictorias desde que se inició la investigación por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por el exmarido de Oltra, condenado por esos hechos.

En un primer momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València acordó el archivo provisional de la causa al considerar que los hechos investigados no constituían delito y que no existían indicios racionales de criminalidad contra los investigados. Esa posición coincidía con el criterio del Ministerio Fiscal, que tampoco formuló acusación.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de València revocó esa decisión el pasado mes de febrero y ordenó la apertura de juicio oral a instancias de las acusaciones particulares y populares. Los magistrados consideraron que los hechos descritos en la investigación eran incompatibles con el sobreseimiento y que existían indicios suficientes para someter a juicio a los acusados.

La resolución judicial, firme y sin posibilidad de recurso publicada hace tres semanas, situó definitivamente a Oltra y a otros doce ex altos cargos de su conselleria y del centro de menores Niño Jesús en el banquillo por presuntos delitos que incluyen prevaricación, malversación, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de menores.

Sin fecha de juicio y con un calendario que apunta a 2027

Pese a la apertura de juicio oral, la causa se encuentra aún en una fase intermedia que podría prolongar su tramitación durante meses. Antes de fijarse la fecha del juicio deberán presentarse los escritos de defensa y acusación, un trámite que previsiblemente alargará el calendario. La dilación del procedimiento ha generado un escenario singular: la posibilidad de que una dirigente regrese a la competición electoral sin que su situación judicial haya quedado resuelta.

En ese escenario, distintas fuentes sitúan la celebración de la vista oral en un horizonte que podría proyectarse hacia 2027, coincidiendo con el año electoral en el que se celebrarán comicios municipales y autonómicos en los que Oltra presentará su candidatura para ser alcaldesa de València.

Ese desfase temporal se ha convertido en uno de los elementos centrales del debate político en torno a la figura de la dirigente valencianista. Tal como ha denunciado Compromís repetidamente, han pasado casi cuatro años desde su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat sin que exista todavía una sentencia que determine si hubo o no responsabilidad penal en la gestión del caso.

Del silencio político al retorno institucional

Durante los últimos años, Oltra ha permanecido formalmente fuera de las instituciones, pero con una presencia política sostenida en el espacio público. Su entorno ha definido esta etapa como de “reserva activa” ya que, pese a no tener cargo orgánico ni institucional, Oltra ha seguido participando en actos públicos, debates ideológicos y actividades vinculadas a su trayectoria política.

En paralelo, la exdirigente de Compromís ha mantenido su actividad profesional como abogada y ha participado en iniciativas políticas y sociales, al tiempo que su nombre reaparecía periódicamente en el debate interno de la coalición valencianista como posible candidata en futuros procesos electorales.

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La apertura de juicio oral no ha frenado ese debate interno. Por el contrario, desde la coalición se ha venido inisistiendo en que la situación judicial no condiciona formalmente la capacidad de Oltra para concurrir a elecciones. La decisión de abrir juicio oral contra ella, han reiterado distintos dirigentes de Compromís, no modifica el escenario político ni altera la eventual candidatura, que -han insistido- depende exclusivamente de la voluntad personal de la exvicepresidenta y de los acuerdos internos de la coalición.