CRISIS DE GOBIERNO
Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen sus cargos de vicepresidente y ministro ante el rey
Cuerpo y España han prometido sus cargos de vicepresidente primero y ministro de Hacienda ante el rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela
EFE
Carlos Cuerpo y Arcadi España han prometido este viernes ante Felipe VI sus cargos de vicepresidente primero del Gobierno y de ministro de Hacienda, respectivamente, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha asumido así su cargo como vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, que lo ha dejado por ser candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. Mientras, el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, releva a Montero al frente del Ministerio de Hacienda.
Ambos han prometido sus cargos ante un ejemplar de la Constitución abierta en el artículo 100 sobre el nombramiento de los miembros del Gobierno a cargo del rey y en presencia también del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.
Tras leerse los dos reales decretos de sus nombramientos y el cese de España como secretario de Estado, ambos han prometido sus cargos, tras lo que han posado para la fotografía oficial junto con Felipe VI y, posteriormente, también con el presidente del Gobierno y con Bolaños.
El rey ha felicitado al vicepresidente y al nuevo ministro mientras que Sánchez les ha dado la enhorabuena y se han quedado conversando en el salón de audiencias. Ambos tomarán posesión de sus cargos también este viernes en un acto en el que se realizará el traspaso de carteras.
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