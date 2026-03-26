Juanma Moreno pide el voto prestado del PSOE para reeditar la "mayoría de estabilidad" en Andalucía: "Aquí cabemos todos"

El expresidente del PP-A, Javier Arenas; su ex número dos, Elías Bendodo, o el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. En el arranque de la precampaña del presidente Juanma Moreno no ha faltado nadie. Los miembros del PP que se despidieron sin poder gobernar y los que estrenaron la mayoría absoluta. Todos quieren estar en la foto que marcará el inicio de la batalla del dirigente popular para revalidar la mayoría absoluta.

Las encuestas dejan al PP al filo de la mayoría absoluta, que depende de los votos que reciba Vox el próximo 17-M y el presidente ha convocado a los suyos en una Junta Directiva autonómica para marcar los ritmos de la campaña. Para repetir los resultados y conseguir la tan ansiada "mayoría de estabilidad", como ha vuelto a definir Moreno a la mayoría absoluta, los populares saben que tienen que volver a conquistar los votos de aquellos que en 2022 votaron al PP por primera vez.

"Este es un proyecto político amplio, un proyecto político donde cabe todo el mundo", ha defendido el presidente andaluz entre el aplauso de los suyos. Moreno, que ha hecho un repaso a sus siete años al frente de la Junta de Andalucía y ha defendido que su Gobierno ha demostrado tener "las puertas abiertas de par en par a nuevas ideas, a nuevos caminos, a nuevas rutas, precisamente para mejorar los andaluces".

"Esto no está ganado"

Después de cuatro años de mayoría absoluta, los 55 escaños vuelven a estar en manos de una ciudadanía que no siempre ha votado a los populares y Moreno lo sabe. No es cosa menor que el presidente comparta acto este jueves con el expresidente socialista, Felipe González, de los más críticos con Pedro Sánchez y con quien quería compartir cartel la todavía vicepresidenta y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

"Esto no está ganado ni mucho menos y no está ganado por muchas razones", ha advertido el presidente del Gobierno andaluz, que ha contado a los suyos cómo muchos ciudadanos se acercan a él para darle ya la victoria. Quedan 53 días para las elecciones andaluzas y Moreno pone toda la carne en el asador. "Las cosas no son blancas o negras", ha subrayado para aclarar que "el PP vino a hacer un cambio permanente".

Para poder conseguir su objetivo, Moreno se ha presentado ante los suyos como el adalid de la clase media. Es en este segmento de la sociedad andaluza donde, según el dirigente popular, está la lucha de su partido para poder repetir los resultados. "Este es el proyecto que mejor avala, mejor representa y mejor defiende a las clases medias", ha señalado el líder popular, que ha incluido también a las clases trabajadoras.

Moreno pone el foco en la subida salarial del SAS

Ante las críticas que ha recibido de la oposición sobre su gestión de los servicios públicos, en especial la sanidad, el presidente de la Junta ha repasado el legado que deja al frente de la comunidad autónoma. La recién aprobada subida salarial para los trabajadores del SAS hasta la puesta en marcha del tranvía de Alcalá de cara ha este 2026". "Tenemos la conciencia tranquila de que hemos trabajado como el que más", ha insistido.

Pese a reconocimiento, el presidente ha insistido en la importancia de conseguir su tercer mandato al frente de la comunidad autónoma: "Todavía tenemos muchas energías, muchas ilusiones, muchas ideas y muchos proyectos iniciados que tenemos que culminar". Así, ha explicado a los miembros de su formación que "el PP vino aquí a hacer un cambio permanente".

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Moreno ha aprovechado para argumentar las razones del 17M. "Hemos buscado las fechas más limpias de todas", ha asegurado el presidente, que ha puntualizado que las fiestas se multiplican en la comunidad autónoma en estas fechas. Además, el líder de los populares andaluces ha puntualizado que no han "adelantado" los comicios: "No hemos buscado oportunismo político, no hemos buscado el interés del partido".