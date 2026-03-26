El Gobierno logra la convalidación del decreto anticrisis con el 'sí' de sus socios y la abstención del PP

El Gobierno ha logrado una victoria holgada en el real decreto con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Ejecutivo ha cosechado el respaldo de la mayoría de sus socios, 173 votos favor, y la abstención del PP y de Podemos. Tan solo los 33 diputados de Vox se han opuesto, rechazando las medidas. No obstante, las cifras de la votación no son un reflejo fiel del debate que se ha vivido en el Congreso, con todos los aliados criticando al Ejecutivo al considerar que el 'escudo social' es "insuficiente".

"Estamos ante un paquete de medidas completo, ambicioso y que se puede resumir en dos palabras: proteger y preparar. En primer lugar, responder a la urgencia de las consecuencias inmediatas para hogares y empresas y, en segundo lugar, prepararnos ante futuros shock redoblando nuestra apuesta por la soberanía energética", ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde la tribuna del Congreso antes de pedir el apoyo a todas las formaciones de la Cámara. Lo cierto es que ya tenía asegurado el respaldo de sus aliados.

A lo largo de la semana, los socios del Gobierno han ido confirmando su apoyo, en la mayoría de casos de manera crítica, y este mismo jueves el PP eliminaba cualquier presión anunciando su abstención. Aun así, los partidos han criticado al Ejecutivo. Los de izquierdas -ERC, EH Bildu y Podemos- por ser "insuficiente", estar centrado en una rebaja de impuestos que permitirá a las grandes empresas incrementar sus beneficios y no topar los precios. Los de derechas -PP, Junts y PNV- han sacado pecho de ser los ideólogos de muchas de las medidas, pero también poco creen que sea "suficiente".

Choques

En este último grupo, los reproches al Gobierno han sido bastante duros. "Ustedes están llevando la miseria a cada una de las gentes", ha espetado el diputado de Junts Josep María Crusep a la bancada socialista antes de avisar de que las cosas "irán mucho peor". Aun así, han votado el decreto porque "su columna vertebral son las propuestas de Junts" y porque el PSOE ha dado su 'sí' a una proposición no de ley de los posconvergentes que reclaman eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. No obstante, esta no tiene carácter vinculante.

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, también ha asegurado que les han "copiado" muchas medidas, pero que "no es suficiente" y "llegan tarde". En concreto, el dirigente popular ha sostenido que falta la rebaja de la deflactación del IRPF y ha llegado a tender la mano al ministro: "Comprométase que van a deflactar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso tiene el voto favorable del PP a este real decreto". Obviamente, Cuerpo ha hecho caso omiso. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal también ha considerado que el decreto es "util y necesario, pero incompleto".

Por otro lado, los socios de izquierdas han avisado de que las rebajas fiscales no son la vía adecuada. El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha advertido de que la rebaja generalizada de impuestos sin control real de precios termina favoreciendo a las grandes petroleras y debilitando la capacidad de las instituciones públicas para proteger a la ciudadanía. Lo mismo ha dicho la diputada de ERC Pilar Vallugera, que ha apuntado que será necesario adoptar las medidas al desarrollo de la crisis.

Las medidas

El decreto, según explicó el propio Sánchez, moviliza 5.000 millones de euros para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán sobre hogares y empresas. Entre sus medidas principales está la rebaja temporal de la fiscalidad energética y de los carburantes —con el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets, la leña y los carburantes al 10%, la bajada del impuesto especial de la electricidad al 0,5% y recortes en hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la UE—, además de la congelación del precio máximo del butano y el propano.

A esto se suma rebajas de 20 céntimos por litro de carburante para los profesionales de sectores especialmente afectados, como el transporte, agricultura, ganadería y pesca. También la prórroga durante 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el refuerzo del bono social térmico, la prohibición de cortar suministros esenciales a los hogares vulnerables. En otro orden de cosas, la norma también prohíbe que las empresas que se beneficien de ayudas puedan despedir a sus trabajadores.