Congreso
Feijóo a Sánchez: "Ahórrese sermones, decimos no a la guerra y no a su Gobierno"
Feijóo, en su réplica a Sánchez, le acusó de hacer oposición al Gobierno de Aznar y le instó a no dar lecciones, dejando claro que el PP se opone tanto a la guerra como a la gestión del actual presidente.
Madrid
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó una dura réplica a Pedro Sánchez tras el discurso inicial del presidente del Gobierno enarbolando el 'no a la guerra' y atacando a José María Aznar por su apoyo a la guerra de Irak del año 2003. Feijóo comenzó reprochándole que hiciese "oposición al Gobierno de hace veintirés años" y le acusó de intentar emular a Pablo Iglesias, aunque le advirtió que el ex líder de Podemos "es más auténtico".
Sintetizando su posición, Feijóo le espetó: "Ahórrese los sermones. No vamos a elegir entre la guerra y sus gobiernos". Y abundando en la idea, remarcó: "Decimos no a la guerra y no a usted".
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