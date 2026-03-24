Feijóo pide a Sánchez que "recapacite" sobre las medidas del decreto y que atrase a abril su votación

El Partido Popular (PP) sigue vendiendo caro su respaldo al decreto de medidas urgentes ante la guerra en Irán, que el Gobierno aprobó el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y que el jueves será votado en el Congreso de los Diputados para su convalidación, aunque medidas como la rebaja al 10% del IVA de los combustibles ya están en vigor desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado fin de semana. En una entrevista este martes en Antena 3, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Pedro Sánchez que "recapacite" y que se abra a incluir otras medidas que el primer partido de la oposición, como le comunicó el lunes por carta al ministro Félix Bolaños la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, considera igualmente necesarias, entre ellas y singularmente la deflactación de la tarifa del IRPF.

Feijóo abogó incluso por retrasar la convalidación de ese decreto hasta mediados de abril, algo que legalmente es posible, recordó en la entrevista televisiva, ya que los decretos pueden ratificarse en la Cámara Baja hasta treinta días después de su aprobación. El líder de la oposición, la víspera de debatir en el Parlamento con el jefe del Ejecutivo, quien comparece este miércoles para dar explicaciones sobre la posición de España tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, afirmó que esas medidas que plantea y que no incluye el decreto servirían para que una familia media pueda "hacer la compra", expresó, con mayor holgura.

Además de todo ello, y como ya argumentó el lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa semanal posterior al Comité de Dirección, Feijóo aludió al mantenimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares como otra de las cuestiones que incluye el decreto y que imposibilitaría el respaldo de los 137 diputados del Grupo Popular, el mayoritario en el Congreso. Los populares consideran que va en contra de la necesaria postergación de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles.

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Pese a todo, Feijóo evitó concretar el sentido de voto de su grupo, y no descartó expresamente ni el voto afirmativo, ni el negativo, ni tampoco la abstención. El líder del PP insistió, durante su intervención en el programa Espejo Público, en que sus medidas "no están improvisadas", y volvió a presumir de haber conseguido que el Gobierno termine aceptando bajadas de impuestos como las que él mismo viene defendiendo desde el año 2022, cuando su desembarco en Génova coincidió en el inicio de otro conflicto bélico, en este caso en Ucrania tras el ataque de Rusia.