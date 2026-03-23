Zapatero reivindica ser "amigo personal" de Delcy Rodríguez: "Siempre ha intentado que la política de represión no se consumara"

"Sí, sí, amigo personal". Con esta contundencia, José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado su relación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con su hermano, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional del país. Así, ha asegurado que ambos han trabajado durante años para que la "política de represión" del Gobierno de Nicolás Maduro "no se consumara". Además, el expresidente ha reivindicado su propia labor en el país caribeño para la liberación de presos. "Estemos de acuerdo en que es encomiable", ha dicho de su actuación.

En una entrevista en Onda Cero donde ha sido cuestionado desde el principio sobre sus negocios con la consultoría Análisis Relevante, Rodríguez Zapatero ha puesto el foco en los ataques que lleva años recibiendo con mentiras falsas y ha señalado que de lo que no se habla es de su labor en Venezuela. "Creo que este país merece que sepan que ha habido un expresidente que ha hecho una labor por los derechos humanos y la libertad de la gente. No lo va a decir nadie, pero yo lo digo", ha sentenciado.

En este punto, el expresidente ha querido dejar bien clara su amistad con Delcy Rodríguez: "Mantengo relación y tengo esa confianza, no la voy a negar, sería ridículo y absurdo porque me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Lo que me importa destacar es que mi tarea como expresidente de España en Venezuela ha sido gigantesca en esfuerzo sin percibir nada, solo por intentar que ese país no acabara en una guerra civil y por liberar cientos de presos".

Sin embargo, Rodríguez Zapatero ha esquivado todas las preguntas sobre la pertenencia de Delcy Rodríguez al Gobierno de Nicolás Maduro, donde ocupaba la vicepresidencia, y, por tanto, al régimen que encarceló a todos esos presos políticos. Lo único que ha dicho es que tanto ella como su hermano "han trabajado siempre para que hubiera diálogo y que la política de presos no fuera la que es". "Ellos estaban en el Gobierno, pero casi siempre estaban a mi lado intentando que esa política de represión no se consumara", ha recalcado.

Su trabajo

El expresidente del Gobierno ha derivado la conversación hacia su labor en Venezuela tras las preguntas sobre su trabajo para la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, detenido en el caso Plus Ultra. Como ya hizo en el Senado, Rodríguez Zapatero ha defendido que él siempre ha facturado sus servicios y los ha declarado en el IRPF. "Siempre he querido ser absolutamente directo y transparente", ha dicho. En la Cámara Alta ya explicó que cobró alrededor de 450.000 euros de esta empresa y que ha tributado por ellos en el IRPF.

Sin embargo, ha esquivado todas las preguntas relativas a los clientes que tenía la consultora, asegurando que él no formaba parte de los órganos de dirección de la misma y que, por tanto, no era un asunto que le incumbiese. Sí que ha dejado claro que realizó trabajos de asesoramiento para la misma que le conllevaron un "gran esfuerzo". Así, ha recalcado que las informaciones que se publican sobre él son falsas y ha denunciado una campaña de bulos contra su figura, como el uso del falcon, que posee una mina de oro o que en su casa se hicieron transacciones en favor de Plus Ultra.