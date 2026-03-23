Andaluzas
Juanma Moreno pilla desprevenido a Moncloa y al PSOE y adelanta la crisis de Gobierno
La convocatoria obliga a Pedro Sánchez a adelantar la crisis de Gobierno por la salida de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El anuncio de Juanma Moreno de convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 17 de mayo ha pillado por sorpresa este lunes al Palacio de la Moncloa y a la sede federal del PSOE. "Es muy pronto", reconocen dirigentes socialistas, a tenor de que las fechas que se barajaban para la llamada a las urnas eran el último domingo de mayo (31) o en el domingo 17 de junio. Por eso hay quién en Moncloa hace la lectura de "cierta ansiedad" por parte del presidente andaluz al convocar para la fecha anunciada.
Conscientes en las filas socialistas de que la batalla en Andalucía es una contienda "difícil", la decisión de Moreno acelera los planes y ahora está por ver qué hará Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno debe acometer una remodelación de su gabinete para que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se centre en su labor de candidata del PSOE para la Junta de Andalucía. Una labor en la que siempre ha dicho que se centraría y dejaría el Ejecutivo cuando el presidente andaluz convocase las elecciones.
La también 'número dos' del PSOE y líder de los socialistas andaluces debe dejar de ser ministra de Hacienda para dedicarse a la campaña electoral. Con su marcha del Ejecutivo, Sánchez pierde una de los cuatro ministros que le acompañaban desde su llegada al Palacio de la Moncloa en 2018. De aquel primer Gabinete solo quedarían Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y, por ahora, Luis Planas.
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