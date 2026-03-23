Defensa prevé un “enquistamiento” de la guerra de Irán con intercambio intenso de misiles y drones

La previsión que en este momento manejan en Defensa sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es de “enquistamiento”. Es la palabra que ha utilizado la ministra de Defensa, Margarita Robles, para describir la situación que le han transmitido, tanto de previsiones de la OTAN como, sobre todo, también de los militares españoles destacados en la defensa con misiles Patriot en los alrededores de la base aérea turca de Incirlik.

“El nivel de lanzamientos de misiles que hay cada día es muy elevado, y evidentemente muchos se interceptan, pero hay una preocupación sobre que sigue habiendo “una capacidad misilística y de drones muy importante”, ha dicho Robles refiriéndose al escenario de la guerra de Irán. En consecuencia “hay una preocupación de que la situación se pueda enquistar”.

La titular de Defensa ha mantenido una conversación por videoconferencia con los mandos de la batería Patriot desplegada por el Ejército en Turquía por encargo de la OTAN. Ha destacado Robles que la misión que están desarrollando los 150 militares que sirven a las dos lanzaderas “en este momento es un trabajo muy difícil, un trabajo esencial, porque el número de disparos de misiles balísticos, de misiles de crucero y de drones es muy importante. Hay una media muy elevada cada día”.

Los militares de la batería Patriot española comparten trabajo de defensa de la base con turcos, norteamericanos y polacos. “La situación les preocupa, no es fácil, y lo que nos transmiten es que se puede enquistar. El nivel de disparos de misiles es considerable”, ha insistido la ministra.

Lanzar desde diversos puntos

Según la información que ha recibido Robles, los misiles que ahora están menudeando en el escenario de la guerra de Irán -que abarca toda la península arábiga, el golfo pérsico, el mar Rojo y el Mediterráneo oriental, son de medio alcance, pero Irán conserva “capacidad para construir misiles y sobre todo drones -ha contado-. Aunque se interceptan, puede haber el riesgo de que no se intercepten. Además, las posibilidades de lanzamiento no son solo desde Irán, también desde zonas controladas por proxys”.

Las milicias activas que maneja Irán en la región -sus “proxys”- son, ahora, las de Hezbolá en el Líbano y los hutís de Yemen, además de 60 células chiís de diverso tamaño en territorio irakí.

Desde el pasado 4 de marzo, la batería española ha participado en la neutralización de tres misiles balísticos iranís dirigidos contra la base aérea de Incirlik. “Es una misión OTAN, con una parte secreta”, ha advertido Robles.

La batería española no abate directamente los misiles balísticos, pues carece de esa capacidad. Han sido fragatas norteamericanas en el Mediterráneo Este las que, con misiles antibalísticos SM3, han derribado los cohetes iranís dirigidos a Turquía. Pero el trabajo es una sucesión de misiones coordinadas. Los satélites al servicio de la OTAN detectan la activación de la rampa de lanzamiento en Irán. Luego, radares situados en Polonia, Rumanía y Turquía trazan una elipse de punto posible de impacto. En esta fase entran en juego los sistemas de detección de la batería Patriot española, que hacen posible el seguimiento del camino final, para que los SM3 de la US Navy acaben alcanzando el cohete iraní.

El Pentágono ha decidido desplegar en torno a Incirlik una batería Patriot propia, más avanzada, que sí tiene capacidad antibalística, y que se coordinará con la española, según ha confirmado la titular de Defensa.

La “nueva Gaza”

Ha hecho esta previsión la ministra de Defensa durante una visita que este lunes ha llevado a cabo al Mando de Artillería Antiaérea del Ejército. Robles ha repetido, en un encuentro con periodistas, su condena de la guerra de Irán. “Yo creo que la actuación del presidente Trump nos ha metido a todos en una guerra que no tiene ningún sentido, una guerra muy dura, que está causando estos vaivenes económicos -ha dicho-, pero no nos podemos olvidar de las vidas humanas: está muriendo mucha gente”.

La titular de Defensa cree que “hay que exigir una desescalada, que se vuelva a las vías diplomáticas. La posición de España va a ser clarísima: rechazo absoluto de esta guerra.

Robles ha expresado su inquietud por la situación en el Líbano. “Los datos de hoy siguen siendo los datos de una enorme preocupación. Israel ha dicho que quiere hacer del Líbano la nueva Gaza, que quiere conquistar la mitad. Creo que es inaceptable también esta invasión del Líbano”.

Margarita Robles ha descartado, que esté sobre la mesa de Defensa una evacuación de militares españoles cascos azules del Líbano. “Es una decisión que tiene que tomar Naciones Unidas -ha dicho-, y creemos que [los cascos azules] están haciendo un papel muy importante”.

Tampoco está sobre la mesa que EEUU vaya a abandonar las bases de Rota y Morón, en las que opera conjuntamente con España, pese a lo dicho por Trump este fin de semana, considerando “razonable” salir de ellas. “Es un escenario que no contemplamos -ha dicho Robles-. No hay ninguna constancia de ello. Incluso el embajador norteamericano ha estado de visita en las bases”. La ministra ha subrayado que, en la defensa de la base turca de Incirlik, los militares españoles trabajan conjuntamente con los norteamericanos.